Фонд Сергія Притули оприлюднив відео збиття російського реактивного шахеда "Герань 4" новим перехоплювачем LITAVR+, який розробила українська компанія F-Drones. Уразили ворожий дрон військові з 1020 зенітної ракетно-артилерійської бригади.

"LITAVR+ уже працює за призначенням. Цей український дрон-перехоплювач розробила компанія F-Drones. У жовтні Фонд Сергія Притули передав військовим 3 комплекси з 50 перехоплючів LITAVR+ та 230 перехоплювачів додатково. Нещодавно 1020 ЗРАБр за допомогою цього засобу уразила реактивний "Шахед" "Герань-4", - повідомили в Фонді Сергія Притули.

В Фонді розповіли про характеристики LITAVR+ та закликали донатити на "Єдинозбір. Чисте небо" для забезпечення військових дронами-перехоплювачами.

"Розповідаємо більше про можливості LITAVR+ та його особливості. А "Єдинозбір. Чисте небо" триває: продовжуємо забезпечувати військових засобами для захисту українського неба", - розповіли в Фонді.

Задонатити на збиття шахедів можна за посиланням - https://oneunited.now/

Як зазначається в дописі Фонду, LITAVR+ розвиває максимальну швидкість до 400 км/г, може підніматися на висоту до 6 000 км, має робочий радіус у 35 км, власну систему навігації, а також денну і тепловізійну камери, які можуть перемикатися безпосередньо під час польоту. Крім того LITAVR+ має дистанційне керування, тобто пілоти можуть знаходитися за тисячі кілометрів від точки перехоплення.

Як повідомлялося раніше, LITAVR+ виробляє українська компанія F-Drones, яка щомісяця постачає десятки тисяч безпілотників для ЗСУ. Також вона стала першою серед українських виробників, яка експортувала дрони для американської армії. За останні півроку, окрім LITAVR+, компанія представила комплекс F-CAPTAIN класу middle-strike та новий компактний п’ятидюймовий FPV-дрон для штурмових підрозділів – F5.