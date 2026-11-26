Корпорація ROSHEN повідомляє про поширення в соціальних мережах та месенджерах неправдивої інформації щодо проведення святкової акції з безкоштовною роздачею різдвяних подарункових наборів.

Зазначена акція не має жодного стосунку до корпорації ROSHEN. Використання назви, логотипу та зображень продукції ROSHEN у цих матеріалах є несанкціонованим.

Закликаємо споживачів не переходити за посиланнями, що містяться в таких повідомленнях, не надавати персональні дані та не поширювати зазначену інформацію.

Актуальна інформація про офіційні акції та ініціативи ROSHEN публікується на офіційних ресурсах компанії.

Дякуємо за вашу пильність та довіру.