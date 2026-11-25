На благодійному вечорі "Митці – воїнам" у Львові за дві картини, надані від імені PÓTAY & KOZIUK GALLERY, залучили 820 тисяч гривень. Роботу видатного українського живописця Івана Марчука та полотно народного художника України Володимира Козюка надали меценати Ігор Ільчишен, Данило Умрихін і Володимир Козюк.

Захід відбувся 19 листопада у BARVY Event Hall. Зібрані кошти спрямують на придбання комплектів бронювання для автомобілів 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного та наземних роботизованих комплексів для 125-ї окремої важкої механізованої бригади.

Одним із лотів стала робота Івана Марчука із циклу "Нові експресії", створена 2025 року (акрил на полотні, розмір 40 × 50 см). Меценати передали її зі своєї колекції від імені PÓTAY & KOZIUK GALLERY – майбутньої галереї сучасного мистецтва, що створюється у карпатському релакс-готелі PÓTAY від девелоперської компанії ARHA GROUP.

Ще до офіційного відкриття галереї її засновники розпочали формування колекції творів українських художників, і одну з придбаних робіт Марчука вирішили спрямувати на благодійний збір. На аукціоні лот придбали за 570 тисяч гривень.

Другий лот – «Золото Черемошу» Володимира Козюка із циклу «Вижницькі експресії» (2026 рік, акрил на полотні, 90 × 90 см). Картину митець створив з натури всього за 15 хвилин на березі Черемошу у Вижниці під час мистецької зустрічі «PÓTAY. Те, що залишається». Робота просто неба, українська музика та карпатський пейзаж стали частиною творчого процесу, через який художник передав власне бачення природи краю – одного з осередків гуцульської культури.

Полотно Козюка пішло з молотка за 250 тисяч гривень. До лота також увійшов персональний майстер-клас народного художника України: переможець разом із родиною зможе створити власну картину під керівництвом митця.

"Передусім хочу подякувати Ростиславу Тістику, координатору Центру підтримки 125-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, за можливість долучитися до цієї ініціативи. Такі вечори об’єднують поціновувачів мистецтва й допомагають збирати значні кошти на потреби військових. Дякую всім, хто взяв участь в аукціоні та підтримав збір", – зазначив девелопер Ігор Ільчишен, засновник та СЕО ARHA GROUP.

Участь у благодійному вечорі продовжує мистецький напрям PÓTAY, який охоплює формування колекції, творчі зустрічі та підготовку майбутньої галереї. Цього разу робота з колекції та полотно, створене під час події PÓTAY, стали внеском у підтримку військових.

Загалом для цьогорічного аукціону організатори підготували понад 100 робіт українських художників і скульпторів. Завдяки внескам учасників благодійного вечора вдалося зібрати 11 мільйонів 397 тисяч гривень на потреби захисників.