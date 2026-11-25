АТ «ОТП БАНК» та компанія «Генерація» оголосили про початок співпраці у сфері підтримки енергетичної незалежності українського бізнесу. Це партнерство відкриває клієнтам доступ до зручних фінансових інструментів, які дають змогу швидко та ефективно інвестувати у встановлення сучасних сонячних електростанцій.

«В умовах зростаючого попиту на енергонезалежні рішення партнерство ОТП БАНК та компанії «Генерація» є своєчасною ініціативою, яка допоможе українським підприємствам підвищувати стійкість, оптимізувати витрати на енергозабезпечення та впроваджувати нові технології відновлюваної енергетики», – зазначила керівниця проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП БАНК Ірина Кабанцева.

Інженерна компанія «Генерація» вже вісім років проєктує та будує сонячні електростанції для промислових об'єктів середнього та великого бізнесу. За цей час компанія встановила понад 700 СЕС.

«Генерація» також постачає обладнання для сонячних електростанцій іншим монтажним компаніям. У 2026 році компанія увійшла до ТОП-10 постачальників обладнання для сонячних електростанцій за версією Ukrainian Business Award та отримала відзнаку «Інженерний партнер бізнесу у сонячній енергетиці».

ОТП БАНК готовий фінансувати реалізацію енергоефективних рішень, які пропонує компанія «Генерація». Кредитні програми передбачають вигідні умови та адаптуються до потреб кожного клієнта. Індивідуальний підхід до структурування фінансування, гнучкі строки погашення та конкурентні відсоткові ставки дають змогу реалізовувати енергетичні проєкти в оптимальні терміни.

Серед ключових умов фінансування від ОТП БАНК:

кредит на строк до 7 років за умови власного внеску від 15%;

заставою виступає обладнання, яке купується;

компанії можуть скористатися державною програмою «Доступні кредити 5–7–9%», яка реалізується Урядом за ініціативи Президента України через Національну установу розвитку;

доступна опція компенсації від ЄБРР у розмірі до 30% вартості проєкту.

Завдяки оперативному розгляду заявок та своєчасному фінансуванню Банк допомагає бізнесу швидко переходити до реалізації енергетичних проєктів з урахуванням особливостей діяльності компаній і забезпеченням збалансованого фінансового навантаження.

Детальна інформація про програму підтримки розподіленої генерації Банку доступна за посиланням.