Понад 166 млн грн виділила група компаній IDS Ukraine на гуманітарні ініціативи за 9 місяців 2026 року, тим самим підтвердивши статус однієї з найбільших компаній-благодійників в Україні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення IDS Ukraine спрямувала на благодійні проєкти понад 804,7 млн грн.

Серед постійних напрямків благодійної діяльності групи компаній — забезпечення питною водою ДСНС, госпіталів і лікарень. На ці потреби компанія спрямувала більш як 460 млн грн з початку повномасштабного вторгнення.

Реабілітація ветеранів є одним із фокусів благодійної діяльності компанії. ІDS Ukraine співпрацює з реабілітаційним центром NextStep Ukraine. У межах проєкту «Воля рухатись вперед» компанія перераховує 1 гривню з кожної проданої банки енергетику «Воля» зі смаком «Оригінальний» на потреби центру. Завдяки проєкту «Бігозбір» подолані кілометри пробіжок учасників даної ініціативи ІDS Ukraine конвертує у фінансову допомогу для відновлення захисників. Тільки за 9 місяців 2026 року компанія передала на потреби підопічних NextStep Ukraine понад 3,3 млн грн.

IDS Ukraine з перших днів повномасштабного вторгнення виплачує середню заробітну плату мобілізованим колегам попри те, що держава скасувала цю вимогу ще у 2022 році. Від початку повномасштабної війни сума виплат співробітникам, які приєдналися до Сил оборони, сягнула майже 267 млн грн.

Як лідер українського ринку бутильованих вод IDS Ukraine усвідомлює свою соціальну відповідальність перед суспільством, тому гуманітарна допомога є невіддільною складовою корпоративної місії компанії.

«Допомога захисникам, тим, хто нас рятує та лікує, а також постраждалим, перебуває у фокусі нашої компанії із початку повномасштабного вторгнення. Ми, як відповідальний бізнес, знаємо, що маємо підставити плече рятувальникам, нашим співгромадянам, країні загалом. За цей час ми переконалися: підтримка – це не разова акція, а системна робота, яка потребує послідовності й уваги до реальних потреб тих, хто на неї чекає. Без взаємодопомоги і єдності перемога неможлива, тому IDS Ukraine допомагатиме стільки, скільки це буде потрібно», – зазначив генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф».

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 9 місяців 2026 року складає 951,99 млн грн. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Загальна сума благодійної допомоги компанії з 2022 року становить понад 800 млн грн.