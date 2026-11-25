Водії корпоративного транспорту тепер можуть оплачувати заправку паливною карткою UKRNAFTA безпосередньо біля колонки. Для цього компанія розширила можливості сервісу NaftaPAY у мобільному застосунку. Після заправки водій може одразу надіслати електронний чек бухгалтерії.

Перед першою заправкою водієві варто перевірити, чи є паливна картка компанії у вкладці «Бізнес» застосунку UKRNAFTA. Картка з’являється там автоматично, щойно адміністратор кабінету компанії надає водієві доступ.

«Продовжуємо розвивати цифрові сервіси UKRNAFTA і адаптувати їх до реальних потреб та сучасних безпекових умов. Для наших B2B-клієнтів це менше часу на заправку, простіший облік операцій і більше автономності для водіїв корпоративного транспорту», - відмітив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Як заправити авто через NaftaPAY:

1. Вставте заправний пістолет у бак і затисніть гачок.

2. Відкрийте застосунок UKRNAFTA, оберіть NaftaPAY та відскануйте QR-код на колонці.

3. Перевірте вид пального й зазначте потрібну кількість літрів.

4. Оберіть паливну картку та підтвердьте оплату PIN-кодом. Система автоматично перевірить, чи активна картка, чи вистачає залишку або ліміту та чи можна нею оплатити обране пальне на цій АЗК.

5. Заправте автомобіль. Подача пального почнеться автоматично після оплати.

6. Після завершення заправки поверніть пістолет на колонку.

Електронний чек зберігається в розділі «Бізнес» → «Транзакції» та містить дані про АЗК, вид і кількість пального й суму оплати.

Оплата біля колонки скорочує час перебування водія на станції та дає змогу обслуговувати клієнтів в автономному форматі там, де цього потребує безпекова ситуація.

Детальні інструкції для водія та адміністратора кабінету за посиланням.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.