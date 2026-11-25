Команда «Укрнафти» взяла участь у Дні постачальника, організованому Групою Нафтогаз.

Під час заходу голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура представив партнерам конкретні потреби компанії у закупівлях. У 2027 році компанія зосередиться на п’ятьох пріоритетних напрямах:

- інженерний захист об’єктів;

- буріння та підтримання видобутку;

- модернізація виробничих систем і технологій;

- виробничі сервіси та спеціальна техніка;

- мережа АЗК і логістика постачання.

«Для нас закупівлі — це питання швидкості та надійності: від своєчасного отримання обладнання й послуг залежать видобуток, безпека людей і робота мережі. Захист людей та інфраструктури — частина нашої щоденної операційної роботи», - зазначив Богдан Кукура.

Він нагадав, що «Укрнафта» активно переносить частину потужностей під землю, будує захисні конструкції, формує резерв обладнання та посилює автономне енергозабезпечення.

«Цього року на АЗК UKRNAFTA у Києві та області вже встановили перші бетонні укриття. Такі конструкції довели свою ефективність у прифронтових регіонах. У 2027 році плануємо спорудити захисні конструкції «під ключ» на 17 виробничих об’єктах і встановити 58 модульних укриттів на АЗК», - додав голова правління компанії.

Водночас «Укрнафта» продовжує нарощувати видобуток. У 2027 році компанія планує пробурити 15 нових свердловин і провести 32 операції з гідророзриву пласта. Для цього, зокрема, планується закупити понад 8,8 тис. т трубної продукції, 40 установок електровідцентрових насосів і 296 штангових свердловинних насосів. Для розвитку виробничих сервісів — 17 верстатів із числовим програмним керуванням та обладнання для капітального ремонту свердловин. Для мережі АЗК — 50 бензовозів і будівельно-монтажні роботи на 20 станціях.

Запрошуємо до участі в закупівлях як компанії, з якими вже співпрацюємо, так і потенційних нових партнерів.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.