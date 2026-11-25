У Рівному фінішував 5-й етап всеукраїнського турніру "Кубок шахових зірок". Це масштабне змагання, аналогів якому за географією та масовістю в Україні ще не було.

Етап у Рівному був заключним у відборі до фіналу, який відбудеться вже наступного року – 16–17 січня у Львові. Зважаючи на це, для багатьох українських шахістів 5-й етап був останнім шансом завоювати путівки до фіналу. Тому боротьба точилася напружена й безкомпромісна – часто "до останнього пішака".

За регламентом, як і на попередніх чотирьох етапах, учасники та учасниці змагалися в чотирьох видах програми – два відкритих турніри (де мають право грати, як чоловіки, так і жінки) та два жіночих – з блискавичної (бліц) та швидкої (рапід) гри.

У змаганнях шахісток не було рівних Людмилі Іваницькій. Майстер спорту з Івано-Франківська виграла обидва турніри, причому бліц із абсолютним результатом – 11 очок із 11-ти можливих! Надзвичайний результат для змагань такого рівня!

На попередніх етапах з Іваницькою достойно конкурувала киянка Божена Піддубна, але в Рівному вона була явно не в формі й обмежилася 4-м місцем у рапіді та 6-м у бліці. Тож срібними призерами стали черкащанка Вероніка Юр’єва і зовсім юна 15-річна львів’янка Софія Величко, а обидві "бронзи" забрала 19-річна, але вже досить досвідчена Тетяна Скарбарчук.

У відкритому турнірі явних фаворитів не було й жоден з учасників не зміг відзначитися медальним дублем. Близьким до цього досягнення був киянин Андрій Трушко, який виграв змагання з рапіду та поділив 3–8 місця в бліці, але за додатковим коефіцієнтом залишився четвертим. А от 16-річний львів’янин Матвій Соболь блискуче виграв бліц, забезпечивши собі перше місце вже за тур до фінішу, проте в рапіді діяв не так вдало – лише 15 місце.

Також призерами стали: срібло і бронза у бліці – Богдан Стравінський і Олександр Васинда, срібло і бронза в рапіді – Віктор Скляров і Василь Лях. Відзначимо, що всім призерам – окрім Склярова – ще немає 18 років! Тож, як бачимо, молодь нині домінує не лише у світових, а й в українських шахах.

Отже, після 5-ти відбіркових етапів "Кубку шахових зірок" визначилися 20 найкращих шахістів і 10 найкращих шахісток, які гратимуть у фіналах. Уже зараз – після перегляду списків учасників – є впевненість, що обидва змагання будуть яскравими і дуже цікавими. І в цьому ми переконаємося вже незабаром.

Більше інформації про "Кубок шахових зірок" на сторінці Федерації шахів України .

Організатори та спонсори "Кубку шахових зірок"

Головний організатор: Федерація шахів України

Організатор 5-го етапу: Федерація шахів Рівненської області

Генеральний партнер: група компаній Star Brands

За спонсорської підтримки торгових марок, що обирають мільйони українців: Flint, Chipster`s, La Pasta Protein+, Сан Санич.

Фото: Олександр Мартинков (Федерація шахів України)