За рік комп’ютерна техніка суттєво подорожчала: ціни на готові ПК зросли приблизно на 30–40%. Водночас попит на комп’ютери та комплектуючі залишається високим, розповідають експерти ритейлеру Click. А Чорна п’ятниця залишається одним із періодів, коли покупці купують техніку чи оновлюють конфігурації. Знижки та можливість оплатити бажане дрібнішими частинами - ключові мотиви покупки під час сезонного сейлу, кажуть в Click.

Тож які категорії товарів стабільно залишаються у топі під час великого розпродажу? І чи справді українські споживачі надають перевагу новішим і більш технологічним моделям, навіть попри їхню вищу ціну?

Комп’ютери подорожчали, а покупці адаптують конфігурації до бюджету

На тлі подорожчання покупці частіше звертають увагу на попередні покоління комплектуючих, особливо якщо шукають рішення у нижчому ціновому сегменті. Серед запитів на сучасніші ігрові ПК переважають конфігурації з 32 ГБ оперативної пам’яті та процесорами AMD Ryzen 5 і Ryzen 7 у поєднанні з відеокартами GeForce RTX 5060, 5070 і 5080. Це ігрові ПК різного рівня продуктивності - від відносно доступних до потужних систем високого класу. Тобто це не просто офісні чи універсальні комп’ютери, а переважно збірки з акцентом на геймінг.

Серед найбільш популярних конфігурацій наразі:

Ryzen 5 7500F + 32 ГБ + RTX 5060 / 5060 Ti 16 ГБ Доступні ігрові конфігурації. Для Full HD, а з RTX 5060 Ti - також для ігор у 1440p за відповідних налаштувань. Ryzen 7 7700 + 32 ГБ + RTX 5060 Ti 16 ГБ Збалансований ПК середнього класу. Для сучасних ігор, багатозадачності та роботи з ресурсомісткими програмами. Ryzen 7 7800X3D + 32 ГБ + RTX 5070 / 5070 Ti Потужні ігрові системи. Орієнтовані на високий FPS, вимогливі ігри та високу якість графіки у 1440p. Ryzen 7 9800X3D + 32 ГБ + RTX 5070 Ti / 5080 Високопродуктивні та преміальні ігрові конфігурації. Для вимогливого геймінгу, високої частоти кадрів і, залежно від відеокарти, ігор у 4K.

Комп’ютерну техніку й гаджети купують найбільше

За підсумками Чорної п’ятниці – 2025, торік на Click.ua найактивніше купували стаціонарні комп’ютери, ноутбуки, відеокарти, процесори, SSD-накопичувачі й оперативну пам’ять. Фаворити комп’ютерної техніки – ПК ASGARD , ноутбук GIGABYTE Gaming A16, процесори AMD Ryzen 7 5700X і Ryzen 5 7500F, оперативна пам’ять Kingston FURY Beast DDR5 обсягом 32 ГБ, а також SSD-накопичувачі Samsung 990 PRO та 990 EVO Plus місткістю 1–2 ТБ.

У категорії відеокарт запитували GeForce RTX 5070 і RTX 5070 Ti від ASUS, GIGABYTE та Palit, а також RTX 3060.

До популярних товарів також увійшли гелеві акумулятори Prologix ємністю 100 і 200 Ah та смарт годинник Garmin Fenix 8 51mm AMOLED.

Загалом обсяги продажів Click під час Чорної п’ятниці торік зросли у майже 2,4 рази порівняно зі звичайним періодом, а середній чек становив еквівалент 132 доларів.

Водночас середній споживач міг зробити кілька невеликих імпульсивних покупок так само часто, як і зробити ставку на одну позицію дорогої комп'ютерної техніки.

У 2026 році покупці частіше обиратимуть потужніші моделі

«Ми бачимо, що покупці дедалі частіше обирають не просто доступні за ціною товари, а моделі з кращими характеристиками та ширшими можливостями, – розповідає маркетологиня Click Наталія Случай, – і розвиток програм оплати частинами прямо впливає на такі рішення: споживачі отримують змогу розподілити витрати в часі й не відмовлятися від бажаної техніки через її високу початкову вартість. Гнучкі фінансові інструменти стають важливою складовою рішення про покупку».

На сайті Click доступні кредитні програми та оплата частинами від банків-партнерів, зокрема ПриватБанку, monobank та ПУМБ, із можливістю розподілу платежу від 10 до 24 місяців. Тривалий термін кредитування дає змогу розподілити витрати на дорогі покупки, не обмежуючись лише бюджетом на момент придбання. Це особливо актуально для комп’ютерів, комплектуючих та гаджетів, де перехід на продуктивнішу модель або повноцінний апгрейд може потребувати значних витрат.

Пропозиції Click до Чорної п’ятниці 2026

До Чорної п’ятниці 2026 року Click запланував поєднати власні знижки на популярні товари з масштабними національними промо-кампаніями відомих виробників і брендів.

Важливий акцент – фінансова доступність покупок. Максимальна знижка в межах акції сягатиме 40%.

За прогнозами Click, цьогоріч під час Чорної п’ятниці у топі покупок залишатимуться комп’ютерна техніка, персональна електроніка та компактні рішення для дому. Йдеться про відеокарти, процесори, материнські плати, оперативну пам’ять, SSD-накопичувачі, готові комп’ютери, ноутбуки і монітори. Це особливо зручно, адже на Click.ua є конфігуратор, за допомогою якого можна підібрати всі необхідні комплектуючі прямо на сайті, щоб створити власний ПК. Під час Чорної п’ятниці покупці можуть обирати компоненти зі знижками та оптимізувати бюджет.

Передбачається й високий інтерес до смартфонів, планшетів, електронних книг, навушників та гарнітур.

Так поступово Чорна п’ятниця перетворюється з короткострокового розпродажу на момент реалізації відкладеного попиту. Для ринку електроніки це означає, що, поряд зі знижками, дедалі важливішу роль відіграє технологічність товарів та гнучкі умови оплати. А в умовах подорожчання комп’ютерної техніки сезонний сейл стає для покупців можливістю придбати новий ПК або оновити комплектуючі, не відкладаючи потрібний апгрейд.