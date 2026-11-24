Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та агенція UCABevent презентували програму конференції «Ведення агробізнесу в Україні» (DoAgro26), що відбудеться 4 грудня. Подія змінює формат, щоб підбити підсумки та сформувати стратегічні рішення, які допоможуть агровиробникам в новому сезоні.

Конференцію урочисто відкриють Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький та представник Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні (TBC). Надалі в програмі заходу:

Презентація «Ключові тренди торгівлі, динаміка цін і стан світових ринків» від Богдана Костецького, операційного партнера Barva Invest, де він проаналізує світові цінові драйвери, баланс попиту й пропозиції за основними культурами, експортну географію та логістичні виклики.

Виступ директора з маркетингу корпорації AGCO в Східній Європі та Центральній Азії Антона Костирка із темою «75 років надійності Valtra».

Агродебати «Не посієш — не пожнеш» за модерацією генерального директора УКАБ Олега Хоменка. До дискусії долучаться Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, перший заступник Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач, заступник Міністра з розвитку громад та територій України (2025-2026 рр), експерт з транспортної політики Олексій Балеста, голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук, генеральний директор Контінентал Фармерз Груп Георг фон Нолкен, генеральний директор ІМК Олександр Вержиховський та директор комерційного департаменту ТАС Агро Антон Жемердєєв.

Оцінка реального впливу факторів сьогодення на діяльність компаній від керівника аналітичного відділу УКАБ Максима Гопки та керівниці напряму Agrohub Benchmarking Оксана Боброва під час презентації «Підсумки 2026 року: як агроринок (НЕ) адаптувався до викликів».

Переходячи від підсумків року до ширшого економічного середовища, директор департаменту фінансових ринків Креді Агріколь Банк В'ячеслав Озеров у межах презентації «Макроекономічний огляд над і під лінією — від глобальних трендів до фінансових реалій агробізнесу» висвітлить глобальні економічні тренди та фінансовий стан українського агросектору.

Про те, як зберегти позиції українського агробізнесу на шляху до ЄС, розповість голова комітету з євроінтеграції УКАБ Олександра Авраменко під час презентації «Концепт дорожньої карти євроінтеграції України: як посилити союз та зберегти позиції вітчизняного агровиробництва».

Радник президента УКАБ із залізничної логістики Юрій Щуклін у презентації «Україна може експортувати більше?» розкриє питання виникнення логістичних бар’єрів та їх подолання без масштабних капітальних інвестицій.

Панельна дискусія IFC, яку промодерує регіональна менеджерка з питань апстрім-проєктів у сфері виробництва, агробізнесу та послуг (MAS) IFC у Європі (TBC) Оксани Вароді.

Групова стратегічна сесія у форматі колективного брейнстормінгу. Учасники конференції напрацюють дієві рішення та сформують дорожню карту агробізнесу на наступний сезон.

Наприкінці насиченого дня на всіх учасників чекають фуршет та нетворкінг, що створять додаткову можливість для нових знайомств та обміну думками.

DoAgro26 — це надійний простір для діалогу та пошуку дієвих рішень, які визначатимуть вектор руху агросектору. Доєднуйтесь: https://cutt.ly/9yQmTlnY

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер конференці.