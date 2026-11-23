26 листопада в Тернополі відбудеться третій захід у межах ініціативи «Регіональні діалоги з бізнесом про євроінтеграцію: Аграрний сектор». Подію організовують Офіс Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Тернопільська обласна військова адміністрація та програма підтримки вступу України до ЄС Ukraine2EU.

Захід продовжить серію зустрічей, розпочатих у Вінниці та Миргороді, та охопить західні регіони країни: Тернопільщину, Львівщину, Хмельниччину, Рівненщину, Івано-Франківщину та Буковину.

Учасниками діалогу стануть представники Уряду та Верховної Ради України, Європейської комісії та інституцій ЄС, експерти, представники аграрних компаній і галузевих асоціацій.

Програма побудована від загального обговорення державної політики та очікувань бізнесу до практичного розгляду трьох напрямів: рослинництва, тваринництва та виробництва готової харчової продукції.

Програма заходу передбачає такі панельні дискусії:

Європейська інтеграція агропродовольчого сектору України – пріоритети державної політики, гармонізація законодавства, очікувані зміни для бізнесу та інструменти державної і фінансової підтримки.

пріоритети державної політики, гармонізація законодавства, очікувані зміни для бізнесу та інструменти державної і фінансової підтримки. Рослинництво і тваринництво: адаптація до вимог ЄС – фітосанітарні та ветеринарні вимоги, здоров’я і благополуччя тварин, використання засобів захисту рослин, простежуваність, екологічні зобов’язання та модернізація господарств.

фітосанітарні та ветеринарні вимоги, здоров’я і благополуччя тварин, використання засобів захисту рослин, простежуваність, екологічні зобов’язання та модернізація господарств. Виробництво харчової продукції: європейські вимоги, доступ до ринків і модернізація – безпечність харчових продуктів, виробничі процедури, маркування, пакування, екологічні вимоги до переробки та фінансування адаптації виробництв.

Захід стане майданчиком для прямого діалогу між аграрним бізнесом, представниками влади та експертами щодо практичних аспектів інтеграції агропродовольчого сектору

Представники компаній матимуть можливість поставити практичні запитання, поділитися своїм баченням і розповісти про виклики, а також отримати відповіді щодо того, як процес вступу України до ЄС впливатиме на діяльність підприємств, стратегічне планування та подальший розвиток аграрного сектору.

Дата: 26 листопада 2026 року

Місце: Тернопіль

Мови: українська та англійська, із синхронним перекладом

Як долучитися:

Представники компаній можуть зареєструватися для участі у заході до 18:00 23 листопада 2026 за посиланням: https://form.typeform.com/to/XXUilEeD

Для представників засобів масової інформації реєстрація відкрита за посиланням:

Акредитація медіа: Аграрний сектор на шляху до ЄС

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер події.