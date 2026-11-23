«Укрнафта» розвиває окремий сервісний напрям для внутрішніх потреб і зовнішніх замовників — дослідження свердловин та пластових флюїдів.

У 2024–2026 роках «Укрнафта» системно оновлює приладову базу: замінює застаріле обладнання радянського виробництва на сучасні рішення від провідних світових виробників. Завершити перший етап компанія планує наступного року.

Йдеться, зокрема, про 59 глибинних автономних манометрів виробництва Канади, два комплекти глибинних пробовідбірників з Німеччини, 56 гирлових автономних манометрів німецько-українського виробництва, чотири комплексні автономні прилади типу PLT та 24 комплекси ехолот-динамографів зі США. ехолот-динамографів зі США.

«Окремо розвиваємо лабораторну експертизу. Наші фахівці вже працюють з установкою Visual Fluid-Eval (PVT) від французької Vinci Technologies — єдиною в Україні для дослідження газоконденсатних систем.

Вона дозволяє відтворювати пластові умови та аналізувати поведінку нафти й газоконденсату. Це дає точніші дані для технічних рішень і підвищує якість роботи зі свердловинами та родовищами, — зазначив голова правління АТ Укрнафта Богдан Кукура. — Для нас це ще один напрям технологічного розвитку: посилюємо власну експертизу, зменшуємо залежність від зовнішніх сервісів і водночас створюємо нову пропозицію для ринку».

У результаті «Укрнафта» отримує не просто новий парк приладів, а повноцінну компетенцію, яку можемо використовувати і всередині компанії, і як окрему ринкову послугу.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.