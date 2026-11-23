Перевірити графік відключень та сплатити за електроенергію без комісії — тепер ці та інші щоденні питання можна вирішити в одному застосунку. Група компаній Tolk запускає безкоштовний мобільний застосунок для побутових споживачів «Волиньелектрозбуту» та «Закарпаттяенергозбуту». Він об’єднує основні сервіси постачальника у смартфоні, а надалі його можливості розширюватимуться — від програми лояльності до керування домашніми енергетичними системами.

Інформація про відключення — найчастіший запит споживачів електроенергії до постачальників. Тому доступ до графіків відключень став однією з ключових можливостей нового застосунку Tolk. Перевірити їх можна зі смартфона, щоб спланувати роботу, домашні справи чи заряджання необхідних пристроїв. Потрібна інформація — поруч з іншими сервісами постачальника, в одному місці.

Друга важлива перевага — оплата електроенергії без комісії. Користувач сплачує саме за спожиту електроенергію, без додаткових витрат на проведення платежу. Оплата миттєво зараховується та відображається в застосунку, тож результат можна перевірити одразу. Сплачувати можна у будь-який зручний час.

Застосунок також дає змогу:

передавати показання лічильника;

перевіряти баланс, нарахування та історію платежів;

отримувати нагадування про рахунки;

відстежувати динаміку споживання електроенергії;

додавати кілька особових рахунків і керувати ними зі смартфона.

Остання можливість стане у пригоді тим, хто опікується кількома помешканнями або допомагає рідним. Наприклад, перевірити нарахування та сплатити за світло в оселі батьків можна навіть з іншого міста чи країни.

«Для мене якість сервісу визначається тим, наскільки легко людині вирішити своє питання, — зазначив Володимир Крупко, СЕО Групи компаній Tolk. — У центрі нашої стратегії — споживач, його потреби та комфорт. Запуск застосунку — наступний крок у реалізації цієї стратегії. Перевірити графік відключень, сплатити без комісії, допомогти батькам на відстані — це конкретні можливості, які роблять повсякденне життя зручнішим. Надалі розвиватимемо застосунок, щоб людина могла через нього повніше керувати власним енергоспоживанням».

Нинішні можливості — лише базовий, стартовий функціонал застосунку. Уже готується до запуску програма лояльності, яка передбачатиме нарахування балів за спожиту електроенергію та кешбек.

У подальших планах — можливість керувати через застосунок власною сонячною електростанцією, системами розумного дому та іншими домашніми енергетичними рішеннями. Tolk послідовно розвиватиме його як інструмент, що допомагає споживачеві контролювати витрати й ефективніше використовувати електроенергію.

Застосунок Tolk можна безкоштовно завантажити в App Store та Google Play. Щоб почати користуватися сервісом, потрібно встановити його, зареєструватися та додати особовий рахунок.

Tolk — поруч. Тепер і у вашому смартфоні.