Група компаній IDS Ukraine сплатила 951,99 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів за підсумками діяльності протягом 9 місяців 2026 року. Це на 37 млн грн більше за аналогічний період 2025 року, коли відрахування становили 914,67 млн грн. IDS Ukraine вкотре підтвердила свій статус одного з найбільших платників податків і лідера ринку бутильованих вод в Україні.

Позитивну динаміку податкових надходжень компанія пов’язує зі стабільною роботою виробничих майданчиків, високими показниками продажів основних брендів, постійним розвитком і ефективною маркетинговою стратегією. Крім того, протягом року IDS Ukraine активно підсилювала позиції в нових перспективних категоріях.

Серед ключових запусків 2026 року найголовнішим став вихід у сегмент RTD-чаю (ready-to-drink tea) з лінійкою Morshynska tea на основі справжнього завареного чаю та мінеральної води "Моршинська". Крім того, асортимент поповнився преміальним фасованим харчовим льодом із природної мінеральної води, виготовленим за технологією тривалого заморожування.

"Зростання обсягів податкових відрахувань є прямим свідченням операційної ефективності та результативності нашої довгострокової бізнес-стратегії. Саме комплексний підхід дає стабільний результат: правильна реакція на виклики часу, влучна маркетингова стратегія, підтримка лідерських позицій основних брендів та запуск нових продуктів підтверджують, що ми рухаємося у правильному напрямку. Це дозволяє не лише зміцнювати лідерство на ринку, а й стабільно нарощувати фінансову підтримку держави. Сильний та стійкий бізнес гарантує надійну опору для економіки, Збройних Сил, місцевих громад та всієї України у часи випробувань", – підкреслив генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Попри безпекові й інфраструктурні виклики IDS Ukraine залишається найбільшим платником податків у своїй галузі та одним із системних донорів державного та місцевих бюджетів.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за перше півріччя 2026 рік складає 534,9 млн грн. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Загальна сума благодійної допомоги компанії з 2022 року становить понад 800 млн грн.