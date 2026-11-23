21 листопада, у День Гідності та Свободи, Президент України Володимир Зеленський відкрив оновлений меморіальний простір біля каплиці на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

До його облаштування долучилася девелоперська компанія "Інтергал-Буд" у складі Української асоціації девелоперів, яка об'єднала представників українського девелоперського ринку для підтримки, фінансування та реалізації проєкту на рівних умовах.

Простір біля каплиці – особливе місце вшанування людей, які віддали життя за свободу, гідність і майбутнє України. У межах оновлення каплицю укріпили та встановили на фундамент, облаштували освітлення, відреставрували хрест і меморіал із портретами Героїв, використавши мармур. Наступним етапом стане встановлення меморіальної стели з іменами всіх Героїв Небесної Сотні, проєктування якої також підтримує асоціація.

"Для нас важливо долучатися до ініціатив, які мають справжню цінність для суспільства, які зберігають пам'ять про людей, що змінили історію нашої країни, та підтримують цінності свободи й гідності, - зазначила комерційний директор "Інтергал-Буд" Олена Рижова. – Переконана, що такі місця мають жити, бути доглянутими і залишатися важливими для наступних поколінь. Ми підтримуємо такі проєкти, так само як підтримуємо військових, адже сьогодні захист України, її незалежності та пам'яті — це спільна відповідальність кожного. Саме завдяки воїнам ми маємо можливість працювати, будувати й продовжувати життя в Україні".

Для "Інтергал-Буд" участь у таких проєктах — частина відповідальності бізнесу, можливість долучитися до збереження історичної пам'яті, підтримувати цінності та людей, які захищають країну.