Перший етап депозитної акції Банку Кредит Дніпро «З теплом у серці» завершився приємною новиною для одного з її учасників.

Сергій Павлович Попіл із Нікополя став власником потужної зарядної станції Bluetti. Свій подарунок переможець уже отримав!

«Вітаємо пана Сергія з перемогою! Нехай зарядна станція стане надійним помічником і допомагає зберігати комфорт удома за будь-яких обставин», - прокоментувала подію Надія Кіріяк, Директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро.

Але це лише початок! «З теплом у серці» триває і попереду ще три розіграші зарядних станцій Bluetti:



· другий етап: 1–30 листопада 2026 року

· третій етап: 1–31 грудня 2026 року

· четвертий етап: 1–31 січня 2027 року



Після завершення кожного етапу на одного з учасників чекатиме такий самий корисний подарунок.

Оформлюйте депозит на вигідних умовах, беріть участь у розіграші та отримуйте шанс зробити свою оселю ще більш захищеною від перебоїв з електропостачанням. Адже кожен вклад, оформлений протягом акційного місяця відповідно до умов, — це ще одна можливість стати наступним переможцем!

Переможці визначають за допомогою сервісу random.org серед клієнтів, які оформили вклади відповідно до умов акції.