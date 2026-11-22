АТ «ОТП БАНК» отримав нагороду «Найкращий банк-партнер агробізнесу» у межах XVIII Всеукраїнського конкурсу «БАНК РОКУ – 2026», організованого International Financial Club «Bankir». Урочиста церемонія нагородження відбулася 17 листопада у Києві.

Відзнаку від імені Банку отримала директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП БАНК Ольга Волкова.

«Бути надійним фінансовим партнером агробізнесу означає не лише надавати фінансування, а й глибоко розуміти потреби та запити клієнтів, пропонуючи рішення для їхнього сталого розвитку. Ми пишаємося тим, що сьогодні майже половина нашого кредитного портфеля припадає на агросектор, а наша програма «АгроФабрика» вже дев'ять років допомагає українським аграріям інвестувати в майбутнє своїх господарств. Ця нагорода підтверджує правильність обраної нами стратегії та високу оцінку нашої роботи ринком», – наголосила Ольга Волкова.

ОТП БАНК є одним із лідерів фінансування аграрного сектору в Україні. З початку 2026 року Банк надав агробізнесу понад 5 млрд грн фінансування, а частка агросектору в кредитному портфелі становить 47%.

Одним із ключових рішень для сільгоспвиробників є програма «АгроФабрика». Лише у 2026 році в межах програми агровиробники залучили 2,4 млрд грн фінансування. Загалом за дев’ять років роботи «АгроФабрики» ОТП БАНК прокредитував 816 аграрних підприємств. Також ОТП БАНК є абсолютним лідером з фінансування під заставу фінансових аграрних розписок, що дає змогу фінансувати сезон під майбутній врожай.

Нагорода «Найкращий банк-партнер агробізнесу» стала черговим визнанням експертизи Банку в агросегменті. Раніше, у 2025 році, ОТП БАНК отримав відзнаку «Чемпіон продовольчої безпеки» від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), нагороду «АГРО Champions. 10 років в агро» від AgroPortal.ua, а також став переможцем у номінації «Агрокредити» рейтингу «25 провідних банків України».