Переможцями міського конкурсу "Кращий експортер року" за підсумками 2025 року стали 14 київських підприємств, ще п’ять компаній відзначили за особливі результати експорту, повідомила Київська торгово-промислова палата (ТПП).

Відкрив церемонію заступник голови КМДА Олег Куявський, який наголосив на важливості підтримки експортерів, що забезпечують стабільність економіки столиці навіть в умовах викликів воєнного часу.

Перший Віцепрезидент Київської ТПП Володимир Коляденко висловив подяку підприємствам-експортерам за активну діяльність на міжнародних ринках та відзначив їхню важливу роль у зміцненні міжнародного іміджу Києва як сучасного промислового й інноваційного центру.

Заступник директора Департаменту — начальник управління промисловості, підприємництва та регуляторної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Анатолій Баган відзначив важливість оновленої версії Каталогу, наголосивши на особливій актуальності такого видання в умовах воєнного стану. Він підкреслив важливість широкого розповсюдження каталогу, адже він є дієвим інструментом популяризації київських виробників, представлення їхньої продукції та сприяння розвитку експортного потенціалу столичного бізнесу.

Цьогоріч каталог поповнився 33 новими учасниками, тож оновлене видання 2026 року об’єднало вже 126 активних підприємств-експортерів столиці, які представляють близько 20 основних видів діяльності. Окрему увагу було приділено зручності каталогу – підприємства можна знайти не лише за алфавітом, а й за галузями. Також у каталозі передбачена проста навігація: за допомогою кнопки «Зміст» можна в будь-який момент повернутися до загального переліку.

Церемонія нагородження відбулася 20 листопада в Київській ТПП. Серед виробників харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів перемогли "Компанія "Рідна їжа", "Імперіал Брендс Продакшн Україна" та "Оболонь" у категоріях малих, середніх і великих підприємств відповідно.

Переможцями в інших галузевих номінаціях стали "ТК-Домашній текстиль", "Арофел Семікор", "Пролог Семікор", "Інтер-ІСМ" НТАК "Алкон" НАНУ, "Атем Груп", "ЛС Профі", "Меридіан" ім. С.П. Корольова, ДП СПБ "Арсенал", "Патон Інтернешнл", "Плазма-Мастер" і Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування.

За особливі результати експорту відзначили "Київхліб", "Київський БКК", "Ітак", "Сторожук" та "УХЛ-МАШ".

Під час церемонії також презентували оновлений каталог експортерів Києва на 2026 рік, який Київська ТПП підготувала спільно з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА. До видання додали 33 підприємства. Загалом каталог містить інформацію про 126 столичних експортерів, які представляють близько 20 видів економічної діяльності.

Конкурс, започаткований у 2014 році, провели увосьме. За цей час у ньому взяли участь понад 150 компаній. Організатори конкурсу - Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, Київська ТПП і Рада директорів підприємств міста Києва.