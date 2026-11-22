Рідкісні природні дорогоцінні камені набувають значення як альтернативний матеріальний актив. На відміну від криптовалют і золота, їхня ціна формується на менш прозорому ринку, де визначальними є геологічна рідкісність, якість та колекційний попит. Це створює потенціал довгострокового збереження капіталу, але не гарантує стабільності цін.

За спостереженнями Gemma Unica, після загострення ситуації на Близькому Сході частина інвесторів у нерухомість Дубая розширює портфелі. До акцій міжнародних компаній, золота, нерухомості та предметів мистецтва — картин і скульптур категорії blue-chip, представлених на Sotheby's, Christie's, Dorotheum і Bonhams, — додають рідкісне каміння.

Приватні колекціонери, компанії та інвестиційні фонди звертаються до консультантів і гемологів для формування портфелів. За даними Gemma Unica, бюджети окремих запитів становлять від $200 тис. до десятків і сотень мільйонів доларів.

Міжнародна команда Gemma Unica працює в Дубаї, Бангкоку та Італії. До групи входять GEMMA UNICA FZCO (DMCC, ліцензія DMCC-1039989) та Gemma Unica у Таїланді (реєстрація 0105569152562). За інформацією компанії, її партнерами є міжнародні лабораторії, зокрема IDL Dubai. Аналітику підготовлено із залученням гемологів, біржових брокерів і приватних колекціонерів ОАЕ, Таїланду та Італії.

За оцінкою компанії, за 2016–2026 роки турмалін Параїба подорожчав на 800% — з $5 000 до $45 000 за карат, шпінель Махенге — на 250%, рубін — на 200%, цаворит і спесартин — приблизно на 180%, сапфір — на 150%.

Прогноз Gemma Unica на 2026–2031 роки для преміального сегмента: Параїба +50–100%, рубін і шпінель Махенге +25–60%, сапфір і цаворит +20–50%, спесартин +15–40%.

Для інвестиційного відбору фахівці Gemma Unica надають перевагу природним каменям виняткової якості без облагородження, з незалежними висновками GRS, Gübelin, SSEF і Bellerophon Gemlab. Важливі походження, колір, чистота, вага та огранювання. Сам сертифікат не визначає ринкову ціну. Відбір потребує зіставлення цін на аналогічні екземпляри та перевірки документів щодо історії володіння.

Рідкісні екземпляри, зокрема з ринку Off-Market, можуть доповнювати диверсифікований портфель. Однак низька ліквідність, витрати на експертизу і можливі коливання цін потребують професійного підходу; прогноз не гарантує дохідності.

Детальна аналітика: https://gemmaunica.com/rare-gemstones-as-investment-assets/