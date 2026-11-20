38 журналістських робіт змагалися за нагороди IV Всеукраїнської премії КонтраFACTS Media Awards 2026. Конкурс відзначає журналістів, які досліджують проблему нелегальної торгівлі тютюновими виробами, її масштаби та наслідки для економіки й державного бюджету.

Ініціатором премії, яка проводиться з 2023 року, є Асоціація «Укртютюн». Цьогоріч до конкурсу долучилися журналісти з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької та Чернівецької областей, а також Києва й загальноукраїнських медіа.

«Ми вже вчетверте проводимо премію. Щороку дедалі більше журналістів досліджують масштаби нелегального ринку, проводять розслідування, шукають факти та ставлять незручні запитання. Особливо цінно, що до конкурсу долучаються медійники з прифронтових регіонів. У час, коли кожен день приносить нові виклики, коли ми починаємо ранок із запитання, як минула ніч, вони знаходять сили, час і натхнення готувати якісні матеріали та висвітлювати проблеми, які не можна залишати поза увагою. Щиро вдячні кожному учаснику за професіоналізм і небайдужість. Адже кожен такий матеріал допомагає привернути увагу до проблеми, яка потребує системного вирішення», – зазначила Наталія Фесюн, генеральна директорка Асоціації «Укртютюн».

Переможці КонтраFACTS Media Awards 2026

Перше місце та 70 000 грн здобула редакція видання ПІК (Івано-Франківська область) за відеорозслідування «Сигарети без акцизу та тютюн в роздріб: як працює нелегальний ринок на Прикарпатті».Над розслідуванням працювала команда журналістів, операторів і монтажерів. На основі зібраних матеріалів редакція підготувала ще чотири публікації для сайту та соцмереж.

Друге місце та 40 000 грн отримала Тетяна Калмикова, «Поділля News» (Хмельницька область), за матеріал «„Шо ви курите?“: що може дізнатися покупець про сигарету без лабораторії».

Третє місце (30 000 грн) посіла Олена Бурцева, «Інформатор Дніпро» (Дніпропетровська область), з матеріалом «„Купуєш нелегальне – крадеш у своєї армії“: чому Дніпропетровська область залишилась лідером тіньового ринку сигарет».

«Минулого року ми також брали участь, але не отримали призового місця. І от цього року доклали максимум зусиль і залучили всіх у редакції до підготовки конкурсної роботи – кожен відповідав за свій напрям. Нам самим ця робота дуже сподобалася. Тому ми очікували на перемогу», – наголосила представниця редакції ПІК Оксана Камінська.

Спеціальні відзнаки премії

Окрім трьох основних призових місць, журі визначило лауреатів трьох спеціальних відзнак по 20 000 грн кожна. Їх отримали:

Окрему спеціальну відзнаку від Асоціації «Укртютюн» у розмірі 10 000 грн присвоїли Ярославу Даниленку «Золочів.Нет» (Львівська область), за матеріал «Вилучили на понад 3 млрд грн – а що далі? Як справи про нелегальний тютюн доходять до суду і чим закінчуються».

Також уперше за історію премії партнер конкурсу – ініціатива «Ні контрабанді» – відзначив п’ятьох учасників додатковими подарунками. Їх отримали Оксана Казакова (медіахолдинг «Гривна», Херсонська область), Мар’яна Пономарьова («Главпост»), Поліна Ушакова (ТРК «Рудана», Дніпропетровська область), Сергій Пономарьов («Лайф Київ») та Руслан Підгорний («Південна Правда», Миколаївська область).

Учасники, чиї роботи були допущені до конкурсу та які не отримали основних призових місць або спеціальних відзнак, отримають гарантовану винагороду за участь у розмірі 2 500 грн.

Оцінювання конкурсних робіт

Матеріали оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли Ростислав Шаправський (головний редактор РБК-Україна), Олександра Некращук (заступниця головного редактора NV Бізнес), Юлія Самаєва (редакторка відділу економіки «Дзеркала тижня»), Віталій Голубєв (секретар Національної спілки журналістів України), Дмитро Чепур (керівник відділу спецпроєктів Mind), Дар’я Січкар (менеджерка комітетів Європейської Бізнес Асоціації) та Наталія Фесюн (гендиректорка «Укртютюн»).

Серед критеріїв оцінювання – відповідність темі конкурсу, глибина опрацювання матеріалу, якість перевірки фактів, збалансованість подачі та зрозумілість для аудиторії.

«Якість конкурсних робіт зростає, тому було важче, ніж у минулі роки, визначати переможців. Але це добре, адже говорить про здорову конкуренцію між учасниками, інтерес до премії і потенціал висвітлення тем», – наголосив член журі, секретар Національної спілки журналістів України Віталій Голубєв.

Підтримка премії

Проведення КонтраFACTS Media Awards підтримують компанії-члени Асоціації «Укртютюн»: BAT Україна, JTI Україна, Imperial Brands та Філіп Морріс Україна.

Андрій Танчак, старший менеджер зі зв’язків із громадськістю BAT Україна: «Цього року ми особливо гостро відчули наслідки війни. Всі великі легальні виробники в Україні зазнали серйозних атак. Багато підприємств було зупинено. Попри всі ці виклики легальні виробники продовжують працювати, зберігати робочі місця і сплачувати податки. Нам не байдуже, що відбувається на ринку. Саме тому для нас дуже важлива робота журналістів, які показують конкретні приклади нелегального ринку».

Вероніка Грикун, менеджерка з протидії нелегальній торгівлі та охорони праці Imperial Brands Ukraine: «Ми постійно комунікуємо з правоохоронцями та органами державної влади, проте достукатися до свідомості кожного громадянина ми можемо саме з журналістською допомогою. Із продажу легальної пачки сигарет понад 90% йде до державного бюджету. Якщо продається нелегальна пачка, ці кошти повністю йдуть у тінь».

Андрій Лукасевич, менеджер із протидії нелегальній торгівлі Філіп Морріс Україна: «Ми як легальні виробники виступаємо за неухильне дотримання українського законодавства та всіх регуляторних вимог, а також за розвиток чесного, прозорого й конкурентного ринку. Важливу роль у протидії нелегальній торгівлі відіграють журналісти, адже їхні розслідування та публікації допомагають привертати увагу до проблем, виявляти порушення та сприяти підвищенню прозорості в галузі».

Євген Кузьменко, менеджер із регуляторних питань JTI Україна: «Для нас журналісти є одними з ключових партнерів, які висвітлюють проблему нелегального ринку та необхідність боротьби з нею. Важливо, щоб медіа, які пишуть на цю тему, ставало більше, а саму проблему висвітлювали з різних боків – не лише через втрати бюджету, а й через нелегальні схеми, онлайн-торгівлю, роботу правоохоронців і судової системи».

Партнерами IV Всеукраїнської премії КонтраFACTS Media Awards стали Європейська Бізнес Асоціація, інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна», видання NV та Mind, а також ініціатива «Ні контрабанді».