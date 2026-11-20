https://chamber.ua/ua/news/pozycziya-amerykanskoyi-torgovelnoyi-palata-v-ukrayini-shhodo-proektu-profesijnogo-standartu-profesional-z-lobiyuvannya-lobist/

Американська торговельна палата в Україні (Палата) послідовно підтримує розвиток інституту лобіювання в Україні, заснованого на принципах прозорості, етики та доброчесності, а також впровадження кращих міжнародних практик взаємодії бізнесу і держави.

Водночас висловлюємо занепокоєння щодо оприлюдненого для громадського обговорення проекту професійного стандарту «Професіонал з лобіювання (лобіст)» (Проект) та вважаємо його розроблення і запровадження недоцільними. Запропонований Проект передбачає додаткові кваліфікаційні вимоги до здійснення лобіювання, зокрема спеціалізоване навчання та кваліфікаційні процедури, що створюють штучні бар’єри для доступу до професії.

Інститут лобіювання в Україні лише формується після ухвалення Закону України «Про лобіювання» №3606-IX (Закон). Закон уже встановлює комплексну правову рамку здійснення лобіювання, визначаючи вимоги до реєстрації, звітності, прав та обов’язків суб’єктів лобіювання. Основний акцент цієї моделі – це забезпечення прозорості лобістської діяльності, а не запровадження додаткових професійних обмежень чи обов’язкової кваліфікаційної сертифікації.

Бізнес-спільнота вважає, що запровадження професійного стандарту в запропонованій редакції фактично встановлюватиме додаткові регуляторні вимоги, не передбачені Законом, та порушуватиме закладену ним модель регулювання.

Більше того, такі вимоги створюють ризики обмеження конкуренції, нерівного доступу до здійснення лобіювання та можуть слугувати інструментом перешкоджання діяльності незалежних суб’єктів лобіювання, зокрема бізнес-асоціацій, які представляють інтереси компаній-членів у діалозі з органами державної влади.

На наше переконання, пріоритетом на цьому етапі має бути належна імплементація чинного законодавства, ефективне функціонування Реєстру прозорості та дотримання встановлених Законом вимог, а не створення нових професійних і кваліфікаційних бар’єрів.

З огляду на викладене, Палата не підтримує розроблення та запровадження професійного стандарту «Професіонал з лобіювання (лобіст)» та вважає за необхідне відмовитися від його прийняття.

У зв’язку з викладеним бізнес-спільнота закликає Президента України та Прем’єр-міністра України в межах їхніх повноважень сприяти відхиленню ініціативи щодо запровадження професійного стандарту «Професіонал з лобіювання (лобіст)», а також забезпечити належну увагу відповідних органів державної влади до позиції бізнес-спільноти та ризиків, пов’язаних із його можливим прийняттям.