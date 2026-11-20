ПУМБ став переможцем XVIII Всеукраїнського конкурсу «Банк року — 2026» за версією International Financial Club «BANKIR» у категорії депозити. Банк відзначили у спеціальній номінації «Найкращий депозит для фізичних клієнтів» за акційний депозит «Дохідний ПЛЮС». За цим депозитом у гривні можна отримати 17% річних за розміщення вкладу на 6 місяців, або 16% річних за термін на 3 місяці.

ПУМБ — банк із 35-річною історією, якому сьогодні довіряють мільйони українців. За актуальними даними НБУ, банк входить до ТОП-4 в Україні за обсягом строкового депозитного портфеля фізичних осіб у гривні. Понад 127 тисяч клієнтів тримають свої заощадження на депозитах у ПУМБ, а більш ніж 95% вкладників продовжують їх після завершення строку. Це свідчить про високу довіру клієнтів і вигідність депозитних пропозицій банку.

Відзнака конкурсу «Банк року — 2026» — визнання роботи ПУМБ над створенням вигідних фінансових рішень, які допомагають клієнтам надійно зберігати свої заощадження та отримувати від них прибуток.

Відкривайте депозит у ПУМБ та зберігайте ваші кошти з вигодою!