До першої генерації залишився місяць. У грудні енергопарк Codex Energy у Болграді Одеської області почне виробляти електроенергію і продавати її на комерційному ринку. Купувати її зможуть українські підприємства, а інвестори проєкту вперше почнуть отримувати дохід від вкладеного капіталу. Загальний обсяг інвестицій – €6,3 млн.

Будівельну частину вже закрили за графіком. Зараз команда завершує документи для підключення до енергосистеми – останній крок перед тим, як станція видасть першу кіловат-годину.

Батареї потужніші за панелі

Головна особливість болградського енергопарку – незвичне співвідношення сил. Сонячна електростанція тут має потужність 4,5 МВт, а установка зберігання енергії – 6,3 МВт при ємності 20 МВт·год. Батарея тут – не додаток до панелей, а серце всього об'єкта.

Чому так? Бо енергопарк запускається взимку. У грудні світловий день на Одещині ледве дотягує до дев'яти годин, а сонце стоїть низько, тож панелі видають у рази менше, ніж улітку. Тому в Болграді ставку зробили на накопичувач. 20 МВт·год – це запас, який дозволяє зібрати все, що дало коротке зимове сонце, і віддати енергію в мережу саме тоді, коли на неї є попит, а не тоді, коли розвиднілося.

"Болград – перший енергопарк, який ми провели від ідеї до запуску. Накопичувач ми свідомо зробили потужнішим за сонячну станцію: взимку мало виробити енергію, її треба віддати тоді, коли вона найбільше потрібна бізнесу", – каже співзасновник і директор Codex Energy Олександр Ганчев.

Скільки це в масштабах міста

Масштаб проєкту найкраще видно на самому місті. У Болграді живе близько 15 тисяч людей. За попередніми розрахунками компанії, річного виробітку сонячної станції на 4,5 МВт вистачило б, щоб покрити середні побутові потреби від третини до половини жителів міста.

Зерно, холод і насоси

Для Болградського району запуск енергопарку – питання дуже практичне. Місцева економіка тримається на аграрному секторі, переробці та виробництві. Електроенергія тут потрібна зерносховищам, холодильним камерам, насосним станціям і цехам, де обробляють і пакують продукцію.

Коли зникає світло, зупиняється не одне підприємство, а весь ланцюжок: від зберігання врожаю до відвантаження покупцям. Для бізнесу, де обладнання має працювати безперервно, навіть кілька годин простою обертаються зіпсованою продукцією, зірваними поставками і прямими збитками.

Енергопарк Codex Energy дає підприємствам Одещини ще одне джерело електроенергії, яке вони можуть закласти у власну модель енергозабезпечення. Чим більше в бізнесу каналів закупівлі, тим менше він залежить від одного постачальника і тим спокійніше планує виробництво.

Зима, до якої готуються заздалегідь

Взимку енергосистема України працює на межі: споживання зростає через опалення, освітлення і роботу підприємств, а російські атаки на генерацію, передачу і розподіл електроенергії не припиняються. Пошкодження навіть одного великого об'єкта може відчути цілий регіон.

Тому кожна нова станція з власним накопичувачем – це ще один запобіжник для мережі. Один енергопарк не гарантує зими без відключень. Але додаткова генерація поруч зі споживачем і власний запас енергії на години дефіциту роблять енергопостачання бізнесу помітно стійкішим.

Для інвесторів грудень стане моментом, коли проєкт із будмайданчика перетвориться на працюючий актив. Після підключення енергопарк перейде до генерації і комерційного продажу електроенергії, з якого формуватиметься дохід учасників. Перші виплати інвесторам компанія очікує вже з першого кварталу 2027 року.

Codex Energy – енергетичний девелопер, що входить до Ribas Hotels Group. Компанія бере на себе повний цикл створення енергетичних активів: від вибору ділянки й будівництва до запуску та управління станцією.