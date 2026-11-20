Авіакомпанія "Українські вертольоти", яка від початку повномасштабного вторгнення сплатила до державного бюджету понад 1 млрд 458 млн грн податків і зборів, увійшла до трійки лідерів галузі "Транспорт і логістика" за результатами Рейтингу прозорої стійкості Awards 360.

Церемонія нагородження відбулася в Києві. Організатори відзначили компанії, які демонструють прозорість ведення бізнесу, фінансову стабільність та відповідальність. Наразі визначено лідерів десяти стратегічно важливих галузей української економіки.

У категорії "Транспорт і логістика" до п’ятірки найкращих увійшли "Нова пошта", "НЕО-Транс", "Українські вертольоти", "Транс-Сервіс-1" та "Логістик Юніон".

"Ви обличчя українського бізнесу, які не соромно показати світу", — зауважила під час церемонії Марина Бондаренко, співзасновниця Liga Zakon.

Особливість рейтингу — незалежність оцінювання. Компанії не подавали заявки на участь, а переможців визначали не голосуванням журі. Liga Zakon проаналізувала понад 456 тисяч бізнесів на основі відкритих даних, насамперед офіційних державних реєстрів.

До уваги брали фінансові показники, структуру власності, ділові зв’язки, судові справи, дотримання законодавства, можливі ризики та репутацію компаній.

"Дуже приємно, що у бізнес-середовищі критерій прозорості цінується і відзначається. З року в рік "Українські вертольоти" демонструють стабільно високі показники сплачених податків та зборів. Разом з тим від лютого 2022 року авіакомпанія спрямувала на благодійну допомогу суму понад 350 мільйонів гривень. Як каже Голова Ради директорів авіакомпанії Володимир Ткаченко: “Зараз або ти на фронті, або для фронту”. Тому частиною ДНК авіакомпанії є допомога захисникам, ветеранам та родинам загиблих військових", — зазначив головний виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти" Олег Рудь.

Важливий показник діяльності авіакомпанії — її команда. Нині в "Українських вертольотах" працюють 536 людей, а середня заробітна плата перевищує 136 тис. грн. 73 працівники авіакомпанії мобілізувалися до лав Сил оборони України. Серед них — пілоти, бортові інженери та інші висококваліфіковані фахівці, зокрема з досвідом роботи в міжнародних проєктах.

Загалом Рейтинг прозорої стійкості Awards 360 охопить 37 галузей української економіки. Наразі оголошено переможців у десяти з них. Лідерів решти галузей організатори планують назвати у грудні. Надалі рейтинг працюватиме в LIGA360 як постійний аналітичний інструмент, де дані про компанії регулярно оновлюватимуться.