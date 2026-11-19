Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член Групи Світового банку, та АТ «ОТП БАНК» за підтримки Європейської комісії підписали угоду про розподіл ризиків (Risk-Sharing Facility, RSF), спрямовану на розширення можливостей фінансування українських підприємств.

Новий механізм розподілу ризиків допоможе залучити додаткові фінансові ресурси для розвитку приватного сектору України, посилення енергетичної стійкості країни та підтримки її економічного відновлення.

Угода стала першим проєктом у межах програми Ukraine Investment Framework MSME Catalyst, про запуск якої IFC та Європейська комісія оголосили під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві.

Програма буде спрямована на мікро-, малі та середні підприємства (ММСП), а також на більші компанії в Україні. Особливу увагу буде приділено проєктам у сферах:

відновлюваної енергетики;

енергоефективності;

кліматично орієнтованого сільського господарства.

Програма також буде доступною для підприємств, що належать жінкам і молоді, для компаній, власниками або працівниками яких є ветерани, внутрішньо переміщені особи (ВПО), громадяни, які повернулися в Україну, та бізнесів, що постраждали внаслідок війни.

У межах механізму розподілу ризиків IFC покриватиме до 50% кредитного ризику за новими кредитами, що дозволить ОТП БАНК розширити фінансування українського бізнесу. Загальний обсяг кредитного портфеля в межах програми становитиме до 100 млн євро.

«Доступ до фінансування залишається одним із ключових факторів стійкості та розвитку українського бізнесу. Завдяки партнерству з IFC ми зможемо забезпечувати підтримку виробничих потреб підприємств. Особливо важливо, що фінансування стане доступнішим для компаній, які сьогодні створюють робочі місця та формують економіку майбутнього України», – прокоментував керівник проєктів та програм продажів енергетичних продуктів ОТП БАНК Руслан Дорошенко.

«Відновлення України залежатиме від сильного приватного сектору, здатного інвестувати, розвиватися та створювати робочі місця. Ця перша інвестиція в межах програми MSME Catalyst показує, як IFC та Європейська комісія можуть разом із фінансовими установами, зокрема ОТП БАНК, розподіляти ризики й залучати більше приватного капіталу для українського бізнесу. Розширюючи доступ до фінансування, особливо для компаній, що інвестують в енергетичну стійкість і сталий розвиток, ми допомагаємо Україні відповідати на нагальні потреби та закладаємо основу для її довгострокового економічного майбутнього», – зазначила Інес Роша, регіональна директорка IFC у Європі.