Десять слайдів можна вивчити напам’ять. Десять запитань після них вивчити не можна. Засновник тиждень шліфує кожну фразу презентації, вкладається в регламент, вимовляє revenue (виручка) без запинки. Потім інвестор каже «Great. A few questions» («Чудово. Кілька запитань»), і за дві хвилини людина, що вільно презентувала англійською, впевнено відповідає на питання, якого їй не ставили.

Сценарій закінчується на останньому слайді. Далі починається розмова в чужому темпі, і її теж можна тренувати.

Перебивання входить у жанр

Американський інвестор нерідко зупиняє відповідь на середині. З нашого досвіду, найчастіше це означає одне з двох: суть він уже почув або хоче повернути розмову до того, що питав насправді. Ображатися марно. Корисніше перебудувати відповідь так, щоб її перше речення витримало перебивання.

Перше речення містить висновок. Друге дає доказ. Деталі йдуть, лише якщо слухач кивнув. На питання «How big is the market?» («Який розмір ринку?») перше речення називає число й джерело. Історія галузі почекає. Перебили після першого речення? Нічого не втрачено: інвестор отримав головне.

Слідом летить follow-up, уточнювальне питання. Воно чіпляється за слово з Вашої відповіді. Сказали «our margins are healthy» («маржа в нас здорова»), і почуєте «Healthy compared to what?» («Здорова порівняно з чим?»). Кожне розмите слово в першій відповіді стає гачком для другої. Тому прикметники краще замінювати числами ще на етапі підготовки.

Підкручений м’яч

Інвестори люблять curveball. У бейсболі так називають подачу, після якої м’яч закручується на шляху до гравця з битою. Словник Cambridge дає й переносне значення: несподіване, а тому важке запитання чи подія. На сесії запитань curveball звучить так: «What stops Google from building this next quarter?» («Що завадить Google зробити це наступного кварталу?»), «Why hasn’t anyone done this before?» («Чому цього досі ніхто не зробив?»), «What’s your burn rate?» («Як швидко Ви витрачаєте гроші?»).

Останнє питання здається технічним, проте перевіряє, чи знає засновник свої гроші. Merriam-Webster визначає burn rate як швидкість, з якою людина чи компанія витрачає доступні кошти. Цифру треба знати. Якщо точної під рукою немає, чесна відповідь звучить так: «I don’t have that figure offhand, I’ll send it to you by Thursday» («Точної цифри зараз не маю, надішлю до четверга»). Offhand, за Merriam-Webster, означає «без підготовки». Вигадане число перед інвестором коштує дорожче за чесну паузу.

Якщо ж просять «a ballpark figure», точності ніхто не чекає. Merriam-Webster пояснює ballpark як «приблизно правильний, грубо оцінений». Назвіть діапазон і скажіть, на чому він тримається.

Більшу частину цієї проблеми розв’язує підготовка без жодного викладача. Випишіть двадцять найнеприємніших запитань до власного бізнесу. Попросіть колегу поставити їх у випадковому порядку, з перебиваннями, і запишіть відповіді на диктофон. Прослухайте запис: там, де Ви почали відповідати на інше питання, буде чути одразу.

До рівня B1, поки Ви ще не підтримуєте вільно розмову на робочу тему, живий американський темп тут не допоможе. Якщо Ви ще перекладаєте в голові, швидкі репліки лише злякають. Спершу потрібна база. Коли ж база є, а бракує швидкості й витримки, у пригоді стане англійська з носієм для тих, хто вже має B1. Викладач зі США може зіграти інвестора, перебити на півслові й поставити питання, якого немає у Вашому списку.

Дві секунди тиші нікого не вбивають

Пауза перед відповіддю лякає лише того, хто мовчить. Слухач бачить людину, яка думає. Паузу можна заповнити уточненням і водночас перевірити, чи правильно Ви почули: «Let me make sure I’ve got the question right: are you asking about churn or about the sales cycle?» («Уточню: Ви питаєте про відтік клієнтів чи про цикл продажу?»). Кілька секунд виграно, і відповідь тепер точно влучить у питання.

Якщо питання не розчули, прямо попросіть повторити: «Sorry, could you rephrase that?» («Перепрошую, можете сформулювати інакше?»). Інвестор повторить охочіше, ніж слухатиме відповідь не на тему.

Якщо щоразу починати відповідь із «Great question» («Чудове питання»), американський слухач, на нашу думку, почує в цьому спробу виграти час. Один раз він звучить природно. На п’ятий раз уже нагадує тик.

Наступного разу, коли інвестор переб’є Вас на третьому реченні, порадійте. Так виглядає інтерес. Байдужий слухач дослуховує до кінця, чемно дякує й забуває Вашу назву до обіду.

Значення слів звірено зі словниками Cambridge і Merriam-Webster станом на 22 жовтня 2026 року

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