Молодь дедалі частіше використовує Конверти від ПриватБанку, щоб керувати власними фінансами. За дев’ять місяців 2026 року 45% власників Конвертів – це люди віком 16–35 років, а понад 50% користувачів мають два й більше конверти. Тема персональних фінансів та ведення бюджету більше не є приватною розмовою, нині – це база, якою цікавляться дедалі більше клієнтів банку.

Подібний тренд помітили в Bank of America – 42% зумерів роблять ставку на "гучне заощадження" (loud budgeting). Це практика свідомо споживати й відкрито говорити не "У мене немає грошей", а "Я не хочу витрачати зайве". The Economic Times також називають тренд найрозумнішим способом накопичення капіталу у 2026 році.

Конверти представляють: вебсеріал про гроші в головній ролі

ПриватБанк продовжує ділитися корисними інструментами керування грошима та запускає інформаційну кампанію, в якій Конверти стають героями кіно. В основі кампанії – вебсеріал із 10 епізодів, де у впізнаваних сценах герої показують, як Конверти роблять фінансову рутину зручною.

До ідеї долучилися Володимир Дантес, Назар Грабар, Лефльор, Майя, Тітка Олена, Альона Омаргалієва, Артур Логай та багато інших. Кожна серія показує, як розділяти доходи за категоріями, налаштовувати автопоповнення й аналізувати витрати в доступній формі та культових сценаріях. Нові епізоди вебсеріалу виходять двічі на тиждень на сторінці банку в Instagram.

ПриватБанк подвоює залишок на Конвертах до Різдва

Понад це, ПриватБанк подвоїть залишок на 10 Конвертах, але не більше, ніж 100 тисяч гривень загальною сумою. Кожен Конверт, який створить учасник акції з 12 листопада до 27 грудня, бере участь у розіграші. ПриватБанк подвоює залишок коштів на Конверті для 10 переможців, обраних випадковим чином. Щоб узяти участь, потрібно відкрити Конверт у ПриватБанку та зареєструватися на сайті.

"Як соціально відповідальний банк, ПриватБанк активно розвиває культуру фінансової грамотності серед українців. Конверти стали дієвим інструментом, щоб вести власний бюджет у Приват24. Рахунки, доходи й відстеження витрат – в одному місці, без додаткових дій та екранів – допоможуть клієнтам розумно розпоряджатися грошима", – коментує Анна Шарамко, керівниця напряму масового роздрібного бізнесу в ПриватБанку.

За даними опитування U-Report, проведеного спільно з Національним банком України та UNICEF у 2023 році, 81% опитаної молоді хочуть більше дізнатися про заощадження, планування витрат та інвестиції, а 83% відчувають потребу в інформації про те, як розпоряджатися своїми фінансами.

Конверти в ПриватБанку – інструмент ведення персональних фінансів і заощаджень. Він дає змогу створювати конверт під кожну категорію витрат, підключати його до гаманця й отримувати аналітику витрат, налаштовувати автопоповнення з інших карток. Водночас можна отримувати 5% річних від залишку або 7% із підпискою Приват Pro. Назва продукту з’явилася від класичного однойменного методу ведення бюджету, де дохід розподіляється між різними категоріями бюджету та витрачається в межах кожного конверта.