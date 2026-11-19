39 мистецьких робіт, військові символи та обпалені війною дерева, які отримали нове життя. З 26 листопада до 13 грудня 2026 року в Музеї історії міста Києва триватиме благодійно-мистецька виставка ECHO "Сила перевтілення". Вона об’єднає роботи українських художників, ілюстраторів і дизайнерів, присвячені Силам спеціальних операцій.

Ініціаторками проєкту стали військовослужбовиці "ССО Рекрутинг" Юлія Євдокимова та Аліна Фурман. Вони запропонували митцям через творчість заговорити про пам’ять, цінності підрозділів і зв’язок між фронтом та тилом.

"Ми щодня спілкуємося з людьми, які обирають службу в Силах спеціальних операцій. У кожного свій шлях, свої мотиви й досвід. Нам захотілося створити простір, де цивільні зможуть більше дізнатися про цих людей, а митці допоможуть розповісти про них своєю мовою. Так з’явився ECHO. Для нас важливо, щоб знайомство з військовою культурою ставало початком діалогу, бажання зрозуміти й долучитися", – говорить співзасновниця проєкту, військовослужбовиця "ССО Рекрутинг" Аліна Фурман.

У центрі цієї розмови – шеврон як головний знак розрізнення та братерства, за яким стоять реальні долі бійців.

"Шеврон уособлює приналежність до підрозділу та зв’язок із людьми, з якими проходиш службу. За ним стоять спільний досвід, довіра, втрати й перемоги. Він нагадує, хто поруч із тобою, заради чого ви боретеся і перед ким відчуваєте відповідальність. Багато історій Сил спеціальних операцій поки не можуть бути розказані публічно. Через мистецтво ми прагнемо передати хоча б частину цього досвіду, щоб за військовими символами люди побачили тих, хто їх носить", – додає співзасновниця ECHO Юлія Євдокимова.

Що покажуть на виставці ECHO

В основі експозиції – авторське осмислення символів і характерів підрозділів ССО (зокрема, живопис, графіка та диджитал-арт). Представлені роботи є самостійними художніми творами: вони передають індивідуальний погляд авторів і не замінюють офіційних емблем.

Поруч із мистецькими творами відвідувачі побачать артефакти війни, пов’язані з історією підрозділів. Ці предмети зберігають сліди реальних подій і поєднують художнє переосмислення з матеріальними свідченнями бойового досвіду.

До оцінювання конкурсних робіт долучилися як військові, так і представники мистецького середовища. Перші 14 відібраних творів уже показали в межах Ukrainian Fashion Week, а в Музеї історії міста Києва представлять розширену експозицію з 39 робіт.

Окремий розділ "Сила сержантів" присвячений наставництву та людям, які формують інших бійців – їхній відповідальності за команду, підтримці та передачі бойового досвіду.

"Генезис руйнації": як дерева отримали інше життя

Одним із центральних елементів виставки стане інсталяція "Генезис руйнації". У ній понівечені обстрілами стовбури зі слідами вогню розміщені серед живої зелені. Одне дерево привезли з Донецької області, інші – з Києва та Київщини.

"Ці дерева вже ніколи не стануть такими, якими були раніше. Проте їхня історія не закінчилася. Вони отримали інше життя, стали частиною мистецького простору й тепер розповідають власну історію", – пояснює Юлія Євдокимова.

Інсталяція розкриває головну метафору виставки – як берегти пам’ять про втрати, але водночас знаходити сили відроджуватися й рухатися далі.

Хто створює мистецтво про спецпризначенців

До ECHO долучилися цивільні митці та автори з бойовим досвідом.

Артдиректор рекламної агенції Володимир Підлісний присвятив свою роботу зв’язківцям. Він використав образ мережі, у якій окремі вузли поєднуються в цілісну систему – як символ безперервного обміну інформацією та злагодженої дії.

"Я не хотів отримати когось конкретно, а коли випали зв’язківці, зрадів, бо вони про технології та сучасні підходи у вирішенні складних викликів", – розповідає Володимир Підлісний.

Художник і ветеран ССО Андрій Андрійченко поєднав у проєкті власний досвід служби з творчістю, присвятивши одну зі своїх робіт рекрутингу.

"Особисто для мене це ще й можливість створювати роботи не тільки для різних військових спільнот, але і робити свій внесок у розвиток Сил спеціальних операцій, використовуючи військовий досвід і творчі навички", – зазначає Андрій Андрійченко.

Автор сподівається, що ECHO переросте у постійну платформу співпраці військових і творчої спільноти, де з’являтимуться нові ідеї та імена.

Навіщо цей проєкт місту та як підтримати військових

Для Музею історії міста Києва виставка стала способом зафіксувати сучасну війну разом із тими, хто творить історію просто зараз.

"Співпраця військових і митців дає можливість побачити за символікою Сил спеціальних операцій людей, їхній досвід, цінності та пам’ять про побратимів. Кожна авторська робота пропонує власний погляд і спонукає відвідувача придивитися, поставити запитання, дізнатися більше. Для музею важливо створювати простір для такого діалогу. Адже військова культура формується вже сьогодні, і наше завдання полягає в тому, щоб зберігати її свідчення та допомагати суспільству розуміти досвід людей, які захищають країну", – говорить генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха.

Історикиня, арткураторка та голова ГО "Літопис. Історична агенція" Ірина Жигуліна підкреслює роль проєкту у збереженні нової військової культури:

"Сьогодні за кожним шевроном, емблемою чи гаслом ССО стоять живі історії, бойовий досвід і система цінностей конкретних підрозділів. Проєкт ECHO виводить цю символіку за межі військового середовища, відкриваючи її для суспільства як невід’ємну частину української культури. Тут за кожною лінією стоїть людина, за кожним символом стоять сила та ідентичність. Для мене цей проєкт про зняття дистанції між фронтом і тилом, коли через мистецтво ми вчимося читати символи наших захисників і зберігати їх у часі".

Де й коли відвідати виставку:

Дати: з 26 листопада до 13 грудня 2026 року.

Графік роботи: середа-неділя, з 12:00 до 19:00. Понеділок і вівторок вихідні.

Місце: Музей історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7).