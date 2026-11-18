Українські компанії та приватні підприємці дедалі частіше звертаються до інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» з питаннями отримання міжнародного ідентифікаційного номера D-U-N-S (DUNS, ДАНС), який присвоює американська компанія Dun & Bradstreet. Такий номер використовується для підтвердження інформації про бізнес під час роботи з іноземними партнерами, міжнародними платформами, корпоративними замовниками та фінансовими установами.

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» є офіційним представником Dun & Bradstreet (D&B) в Україні. Спеціалізований підрозділ D&B - «Інтерфакс-Україна» допомагає українським підприємствам перевіряти наявність D-U-N-S номера, оформлювати запити на його отримання та актуалізувати інформацію про компанії в міжнародній базі даних.

Що таке D-U-N-S номер і навіщо він потрібен українському бізнесу

D-U-N-S Number (Data Universal Numbering System) - це унікальний дев'ятизначний міжнародний ідентифікатор бізнесу, розроблений Dun & Bradstreet. Він використовується для ідентифікації компаній у глобальній системі бізнес-даних.

На відміну від українського коду ЄДРПОУ, D-U-N-S номер орієнтований на міжнародну ідентифікацію бізнесу. Він дозволяє іноземним партнерам знаходити інформацію про підприємство, зіставляти його реєстраційні дані та встановлювати зв'язки між компаніями.

Найчастіше потреба в DUNS номері виникає під час виходу на зовнішні ринки, реєстрації постачальником міжнародної корпорації, участі в окремих тендерах, проходження процедури перевірки контрагента або реєстрації корпоративних акаунтів на цифрових платформах.

Особливо актуальним такий ідентифікатор є для малого та середнього бізнесу, IT-компаній, експортерів, виробників, логістичних підприємств і постачальників послуг, які планують співпрацювати з іноземними замовниками.

«Ми бачимо, що українські підприємці дедалі активніше цікавляться міжнародною ідентифікацією бізнесу. Багато хто вперше дізнається про D-U-N-S номер, коли іноземний партнер або цифрова платформа вимагає його для реєстрації чи перевірки компанії. Наше завдання - допомогти українському бізнесу правильно пройти цю процедуру, перевірити наявність номера та забезпечити коректність інформації про підприємство в міжнародній системі Dun & Bradstreet», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B - «Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

За його словами, міжнародна ідентифікація стає особливо важливою для підприємств, які не мають тривалої історії співпраці з іноземними компаніями та прагнуть сформувати прозорий бізнес-профіль.

Наявність D-U-N-S номера сама собою не гарантує укладення контракту, отримання фінансування чи позитивного результату перевірки, однак допомагає іноземним партнерам ідентифікувати бізнес у міжнародній інформаційній системі.

Як отримати DUNS номер в Україні

Українські підприємства, яким необхідно отримати D-U-N-S номер, можуть звернутися до офіційного представника Dun & Bradstreet в Україні через спеціалізований сайт www.dnb.ua. Перед оформленням нового номера рекомендується перевірити, чи не був він уже присвоєний компанії раніше. Якщо підприємство вже має D-U-N-S номер, повторно реєструвати його не потрібно. Натомість може знадобитися уточнення або оновлення інформації про компанію.

Для оформлення запиту зазвичай необхідно підготувати офіційну назву підприємства, його реєстраційні дані, юридичну адресу, відомості про діяльність та контактну інформацію.

Особливу увагу варто приділити правильному написанню назви компанії та її адреси англійською мовою. Розбіжності між інформацією в українських реєстрах, базі Dun & Bradstreet та міжнародних цифрових сервісах можуть ускладнювати процедуру підтвердження бізнесу.

Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) можливість присвоєння та подальшого використання D-U-N-S номера необхідно уточнювати з урахуванням організаційно-правового статусу бізнесу та вимог конкретної міжнародної платформи.

D-U-N-S номер для Apple Developer, App Store та Google Play

Одним із напрямів використання D-U-N-S номера є реєстрація корпоративних акаунтів розробників програмного забезпечення. Компанія Apple використовує D-U-N-S Number для перевірки юридичних осіб під час реєстрації в Apple Developer Program. Номер дозволяє підтвердити інформацію про організацію, її правовий статус та адресу.

Водночас для індивідуальних розробників і фізичних осіб-підприємців Apple передбачає інший порядок реєстрації, який не вимагає D-U-N-S номера як обов'язкової умови корпоративної верифікації.

Google Play також використовує D-U-N-S номер під час реєстрації та перевірки облікових записів розробників, оформлених на організації.

Таким чином, українським IT-компаніям, які планують публікувати мобільні застосунки від імені юридичної особи, доцільно заздалегідь перевірити наявність міжнародного ідентифікатора та відповідність корпоративних даних вимогам платформ.

Де отримати D-U-N-S номер в Україні

Офіційним представником американської компанії Dun & Bradstreet в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

Спеціалізований підрозділ D&B - «Інтерфакс-Україна» надає українському бізнесу консультації з питань міжнародної ідентифікації підприємств, отримання D-U-N-S номера, актуалізації корпоративних даних та використання міжнародних інформаційно-аналітичних продуктів Dun & Bradstreet.

Звернутися з питань отримання D-U-N-S номера можна через офіційний сайт www.dnb.ua або безпосередньо за телефоном +38 (044) 270-65-74.

Детальна контактна інформація та форма звернення доступні на сторінці D&B - «Інтерфакс-Україна».

Dun & Bradstreet - американська компанія, заснована у 1841 році, один із міжнародних постачальників бізнес-даних, аналітики та рішень для управління комерційними ризиками. Компанія розробила глобальну систему ідентифікації бізнесу D-U-N-S, яку використовують підприємства, фінансові установи та міжнародні організації.

«Інтерфакс-Україна» - незалежне українське інформаційне агентство, що працює з 1992 року. Агентство є офіційним представником Dun & Bradstreet в Україні та забезпечує доступ українських підприємств до міжнародних бізнес-даних і аналітичних інструментів D&B.