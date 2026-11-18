Міжнародна енерготехнологічна компанія Schneider Electric та глобальна інженерно-консалтингова компанія Arup оголосили про стратегічне партнерство для спільної розробки енергетичних технологій нового покоління, які дозволять підвищити енергоефективність, надійність та екологічність будівель, промислових об'єктів і міської інфраструктури.

Як повідомляється у глобальному пресрелізі Schneider Electric від 16 листопада 2026 року, співпраця передбачає розробку рішень на основі штучного інтелекту (ШІ), розвиток локальних енергетичних мереж (microgrids), а також випробування нових електротехнічних систем для будівель і комплексів споруд.

Партнерство об'єднає досвід Schneider Electric у сфері електрифікації, цифрових технологій та управління енергією з інженерними і проєктними компетенціями Arup. Компанії планують спільно створювати програмні продукти та обладнання для енергетичних систем майбутнього.

Одним із ключових напрямів стане використання штучного інтелекту для прогнозування несправностей обладнання та оптимізації його технічного обслуговування.

Зокрема, Schneider Electric та Arup уже співпрацюють над розвитком функцій прогнозованого обслуговування на основі ШІ у межах цифрової платформи Schneider Electric Asset Advisor.

Поєднання програмних рішень Schneider Electric та інженерної експертизи Arup дозволяє операторам центрів обробки даних завчасно визначати ризики несправностей систем охолодження, прогнозувати потребу в ремонті та зменшувати ймовірність незапланованих зупинок обладнання.

Ще одним напрямом спільної роботи стане розширення функціональності програмної платформи ETAP, яку використовують для проєктування, моделювання, аналізу та експлуатації електроенергетичних систем.

Компанії домовилися розробляти нові інструменти на основі генеративного штучного інтелекту, які допомагатимуть інженерам ефективніше проєктувати енергетичну інфраструктуру та оцінювати її роботу.

Окрему увагу партнери приділять розвитку мікромереж, що дозволяють інтегрувати локальні джерела генерації, системи накопичення електроенергії та інтелектуальне управління споживанням.

Такі рішення можуть використовуватися на промислових підприємствах, у лікарнях, дата-центрах, комерційних будівлях та інших об'єктах, для яких критично важливими є стабільність електропостачання та ефективне використання енергоресурсів.

«Електрифікація змінює енергетичний ландшафт, і наші будівлі та інфраструктура мають розвиватися разом із нею. Щоб впоратися з цими викликами, потрібні швидші інновації та тісніша співпраця», - зазначив виконавчий віцепрезидент підрозділу управління енергією Schneider Electric Фредерік Годемель (Frédéric Godemel).

За його словами, партнерство з Arup спрямоване на створення нових рішень, здатних забезпечити більшу стійкість енергетичної інфраструктури та знизити її вплив на навколишнє середовище.

Операційна директорка напряму комплексного проєктування Arup Фіона Казінс (Fiona Cousins) зазначила, що зростання попиту на електроенергію та поширення розподілених енергетичних ресурсів змінюють вимоги замовників до сучасних будівель і інфраструктури.

На думку компаній, подальше поєднання автоматизації, цифрового моделювання, штучного інтелекту та локальної генерації стане одним із ключових напрямів розвитку світового ринку енергетичних технологій.

Технології Schneider Electric використовуються для модернізації інфраструктури України

Розвиток цифрових енергетичних систем має особливе значення для України, де в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру зростає потреба в підвищенні надійності електропостачання, автоматизації та енергоефективності.

Генеральний директор Schneider Electric в Україні Михайло Бубнов раніше наголошував на важливості впровадження інтелектуальних технологій для модернізації критичної інфраструктури.

«Стійкість і ефективність інфраструктури теплопостачання дедалі більше залежить від технологій, які ними керують. Інтелектуальні системи, сучасне електротехнічне обладнання та автоматизація допомагають оптимізувати енергоспоживання та забезпечувати надійне теплопостачання», - зазначав Бубнов у повідомленні компанії від 20 серпня 2026 року, присвяченому модернізації систем теплопостачання в Україні.

За його словами, впровадження сучасних енергетичних технологій дозволяє не лише підвищувати ефективність інфраструктури, а й створювати передумови для її довгострокового розвитку.

Як повідомлялося, Schneider Electric реалізувала проєкт із модернізації систем теплопостачання у 26 містах України, забезпечивши комунальні підприємства сучасним обладнанням для автоматизованого управління насосними системами.

У межах проєкту компанія поставила шафи керування з частотними перетворювачами, які дозволяють регулювати роботу насосів залежно від фактичних потреб, зменшувати споживання електроенергії та оптимізувати експлуатаційні витрати.

Обладнання було поставлено підприємствам у 15 областях України, зокрема Чернігівській, Черкаській, Львівській, Одеській, Сумській, Київській та Херсонській.

Крім того, Schneider Electric розширює використання цифрових інструментів у підготовці українських інженерів. Зокрема, у 2025 році компанія передала університетам України понад 600 ліцензій програмного забезпечення ETAP для проєктування та аналізу електричних мереж.

Також понад 200 викладачів із 30 українських університетів пройшли навчання з використання професійних інструментів електротехнічного проєктування.

У червні 2024 року Schneider Electric та група ДТЕК підписали меморандум про співпрацю щодо впровадження інноваційних енергетичних рішень в Україні, зокрема модернізації електромереж, цифровізації та розвитку інтелектуальної інфраструктури.

Водночас нове партнерство Schneider Electric та Arup має глобальний характер. Конкретні українські проєкти в межах цієї угоди поки не оголошені.

Schneider Electric - французька міжнародна компанія у сфері енергетичних технологій, історія якої налічує понад 180 років. Спеціалізується на розробці та виробництві електротехнічного обладнання, систем автоматизації, цифрових платформ, рішень для управління енергоспоживанням та енергетичною інфраструктурою. Продукція компанії використовується у промисловості, енергетиці, житловому та комерційному будівництві, центрах обробки даних і транспортній інфраструктурі. Schneider Electric має близько 160 тис. співробітників та партнерську мережу в понад 100 країнах світу.

Arup - міжнародна інженерно-консалтингова компанія, заснована у 1946 році у Великій Британії. Спеціалізується на проєктуванні будівель, транспортної та енергетичної інфраструктури, міському плануванні, інженерному консалтингу та розробці рішень для сталого розвитку. Компанія реалізує проєкти у сфері будівництва та інфраструктури в різних регіонах світу.

ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» працює на українському ринку з 2000 року, тоді як діяльність Schneider Electric в Україні розпочалася ще у 1994 році. Компанія постачає електротехнічне обладнання, системи автоматизації та цифрові рішення для промислових підприємств, енергетики, комерційної нерухомості й критичної інфраструктури. Має комерційні підрозділи у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Миколаєві, сервісну підтримку, проєктні й навчальні підрозділи, а також мережу партнерів і системних інтеграторів по всій Україні. Генеральний директор компанії - Михайло Бубнов.