У Росії група з семи чоловіків викрадала чоловіків, змушувала їх підписувати контракти з Міноборони РФ, а потім привласнювала їхні військові виплати. Нині в Єкатеринбурзі розпочався суд над учасниками цієї групи.

За матеріалами справи, обвинувачені знаходили чоловіків у скрутному становищі, надавали їм тимчасове житло й організовували підписання військових контрактів. Після цього отримували доступ до їхніх грошей. Кожному із семи фігурантів інкримінують по 12 епізодів викрадення та вимагання.

Про це повідомила громадська організація Join Ukraine, яка системно досліджує воєнну машину РФ, зокрема методи вербування до війська (з посиланням на російські джерела).

За версією слідства, учасники групи використовували кілька способів заволодіння виплатами: оформлювали довіреності на управління банківськими рахунками потерпілих, отримували додаткові банківські картки, а жінки з групи укладали фіктивні шлюби з контрактниками. Це давало змогу отримувати виплати в разі поранення або загибелі військовослужбовців.

Аналітики проаналізували, як цю історію обговорювали в російських регіональних пабліках. Новину поширювали з акцентом на нібито «ромську ОПГ-діаспору», яка викрадала чоловіків і відправляла їх на війну. Частина спільнот окремо наголошувала на етнічному походженні обвинувачених і поширювала епізод із жінками, які читали заклинання біля будівлі суду.

У коментарях історія викликала кілька помітних типів реакцій.

Частина аудиторії фактично переконана, що викрасти людину, провести її через оформлення військового контракту й привласнити виплати без участі силовиків та працівників державних установ було б неможливо. Тому питання в коментарях стосувалися не лише злочинної групи, а й можливої змови з військкоматами та правоохоронцями. Користувачі вимагали з'ясувати, хто в державній системі допомагав схемі працювати або заплющував на неї очі

Інша частина аудиторії сприйняла справу як приклад наживи на війні. Обурення спрямовували не лише проти обвинувачених, а й проти системи виплат, яка створює значний одноразовий фінансовий стимул і можливості для заробітку посередників.

Водночас етнічне походження фігурантів стало для частини пабліків і коментаторів головним поясненням злочину. Провину конкретних обвинувачених переносили на мігрантів, ромів, вихідців із Кавказу та «діаспори» загалом. У коментарях з'являлися образи й заклики до насильства проти цілих груп. Також поширювалися вимоги покарати обвинувачених так само, як вони поводилися з потерпілими.

«У російському інформаційному просторі добре помітний вибірковий підхід до етнічної належності. Коли представники народів Росії досягають успіхів у спорті, науці чи культурі, ці здобутки без вагань зараховують до спільних перемог "росіян". Але щойно йдеться про злочин, етнічне походження фігурантів одразу стає центральною темою: росіяни наголошують на їхній відмінності від більшості й фактично перекладають провину окремих осіб на цілі спільноти. Це прояв російського шовінізму: привласнювати чужі досягнення, але відмежовуватися від чужих злочинів», — каже Юлія Єленіч, аналітикиня Join Ukraine.

Ця історія вийшла за межі Єкатеринбурга. Користувачі з Пермі, Іжевська та Ростова розповідали про схожі випадки у своїх містах.

Таким чином Росія намагається не вдаватися до відкритої мобілізації, натомість залучає до війська різні групи населення — обіцяє великі виплати й посилює адміністративний тиск За оцінкою Join Ukraine, план Генштабу РФ на 2026 рік передбачає набір 409 тисяч контрактників. Водночас у першому кварталі темп набору знизився приблизно до 800 осіб на день проти 1000–1200 роком раніше. За оцінкою президента України Володимира Зеленського, за цей самий період Росія втратила близько 89 тисяч військових, тоді як завербувала близько 80 тисяч.

Щоб підтримувати набір, російська влада збільшує виплати за підписання контрактів. Федеральний бонус становить 400 тисяч рублів, регіональний — від 400 тисяч до 3,6 мільйона рублів. Однак гроші — не єдиний інструмент вербування. На початку 2026 року у російських вишах запровадили орієнтир, за яким контракт із Міноборони мають підписати щонайменше 2% студентів. У масштабах країни це близько 44 тисяч студентів університетів і до 76 тисяч — разом із коледжами. Молодим людям з академічними боргами, зокрема, пропонують контракт як альтернативу відрахуванню.

Кремль перетворив набір до армії на систему, у якій людську вразливість використовують для поповнення війська, що веде війну проти України. Держава пропонує мільйонні виплати, тисне на тих, хто опинився у скрутному становищі, і створює умови, за яких вербування стає джерелом наживи не лише для офіційних рекрутерів, а й для кримінальних угруповань. Справа в Єкатеринбурзі — один із прикладів того, як російська воєнна машина працює не тільки на фронті, а й усередині самої Росії