Вміння почути іншого та зберегти внутрішній спокій сьогодні стає однією з головних суперсил у роботі з людьми. Коли навколо вистачає напруги, навіть звичайне спілкування може стати випробуванням. Як підтримати фахівців, щоб вони легко знаходили спільну мову з відвідувачами та запобігали конфліктам? В мережі "Аптека 9-1-1" частиною щоденної професійної культури зробили навчання емоційного інтелекту, стресостійкості та ефективної комунікації.

Робота фармацевта — це не тільки знання препаратів та вміння надати якісну фармацевтичну опіку. За кожним зверненням до аптеки стоїть людина зі своїми переживаннями, страхами та потребами. І нерідко її емоційний стан впливає на те, як відбувається спілкування.

"Людина в аптеці, як правило, вже перебуває у певному стресовому стані. Важливо розуміти: за роздратуванням або підвищеним тоном відвідувача часто приховуються страх і тривога. Наприклад, батько, який емоційно вимагає безпечного препарату для своєї дитини, насправді може просто боятися за її здоров’я. Завдання фармацевта — почути справжню потребу людини та допомогти перевести розмову в конструктивне русло", — пояснює Катерина Павленко, залучена експертка з навчання мережі "Аптека 9-1-1", сертифікована коучиня, акредитована за стандартами ICF.

Емоційна стійкість починається із себе

Один із головних напрямів навчання співробітників — розвиток емоційного інтелекту та навичок саморегуляції. Адже неможливо підтримати іншу людину, якщо сам перебуваєш у стані емоційного напруження.

Катерина Павленко виділяє чотири важливі складові роботи з емоціями: самоусвідомлення, саморегуляцію, емпатію та управління взаєминами.

"Перше запитання, яке має поставити собі фармацевт у конфліктній ситуації: "Що я відчуваю?" Це фундамент. Поки людина не зрозуміє власного стану, їй буде складно ефективно взаємодіяти з клієнтом", — наголошує залучена експертка.

На практичних заняттях співробітники "Аптеки 9-1-1" опановують конкретні інструменти, які допомагають не реагувати імпульсивно: дихальні техніки, усвідомлення опори під ногами, короткі паузи для відновлення рівноваги. Також вчаться розпізнавати емоції співрозмовника, ставити уточнювальні запитання, активно слухати та знаходити рішення без загострення конфлікту.

Результати такого підходу помітні у повсякденній роботі.

"Одна із завідувачок аптеки після проходження навчального модуля з конфліктної взаємодії поділилася показовою історією. Відвідувачка емоційно заявила, що ціни не відповідають цінникам. Замість притаманної багатьом людям реакції на звинувачення фармацевтка обрала спокійну стратегію спілкування. Зрештою з’ясувалося, що жінка просто помилково подивилася на інший цінник. Конфлікту вдалося уникнути", — пригадує Катерина Павленко.

Навчання, яке допомагає знайти ресурс

В "Аптеці 9-1-1" розвиток комунікаційних навичок є частиною системної роботи. Серед освітніх програм — відеокурс "Навігатор фармацевта", який доступний кожному співробітнику та охоплює основи взаємодії з відвідувачами: від встановлення контакту до роботи із сумнівами та запитаннями.

Для керівників аптек діє поглиблена програма "Школа завідувача", що складається з десяти навчальних модулів. Окрему увагу компанія приділяє профілактиці професійного вигорання. Для цього створено відеокурс "Де знайти ресурс?", покликаний допомогти співробітникам опанувати інструменти саморегуляції та подбати про власний емоційний стан.

"Перший крок — турбота про себе та власний енергетичний ресурс. Тільки тоді ми можемо ставитися з турботою та повагою до інших", — підкреслює Катерина Павленко.

У компанії переконані: професійний розвиток не обмежується отриманням нових знань. Важливо, щоб вони ставали частиною щоденної практики, допомагали змінювати звичні моделі поведінки та покращували взаємодію з людьми.

Адже якісна фармацевтична опіка — це не лише правильно підібраний препарат. Це також уважність, емпатія, спокійне слово та відчуття, що тебе почули. І саме з таких, на перший погляд, невеликих моментів формується довіра до фармацевта та аптеки загалом.