Від знань до реальних змін: Академія зелених професій підбиває підсумки дворічної роботи та запрошує на фінальний брифінг

26 листопада 2026 року о 12:00 відбудеться підсумковий брифінг Всеукраїнського освітньо-консультаційного центру «Академія зелених професій», присвячений результатам реалізації проєкту, його ключовим досягненням та внеску в розвиток професійних компетенцій для зеленої відбудови України.

Від квітня 2025 Академія зелених професій, започаткована Асоціацією професіоналів довкілля PAEW у співпраці з «Офісом сталих рішень» за підтримки Посольства Республіки Словенія в Україні та Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Словенія, стала масштабною освітньою та консультаційною платформою для представників територіальних громад, бізнесу, наукової спільноти, студентів і фахівців у сфері охорони довкілля.

За цей час Академія об'єднала тисячі учасників із різних регіонів України, реалізувала низку спеціалізованих освітніх програм, практичних інтенсивів, професійних форумів і конференцій, започаткувала консультаційні та інформаційно-просвітницькі ініціативи. Її діяльність була спрямована на те, щоб зробити актуальні екологічні знання доступними, а професійні компетенції – дієвим інструментом для ухвалення рішень, модернізації підприємств і сталого розвитку територіальних громад.

Яких результатів вдалося досягти за майже два роки роботи? Які освітні та консультаційні інструменти виявилися найбільш затребуваними? Як отримані знання допомагають фахівцям вирішувати практичні завдання?

Саме ці питання стануть центральними під час фінального брифінгу.

У центрі уваги підсумкового заходу:

Ключові результати Академії у 2025–2026 роках: масштаби залучення учасників, освітні досягнення та практичне значення реалізованих ініціатив.

масштаби залучення учасників, освітні досягнення та практичне значення реалізованих ініціатив. Освітні та консультаційні можливості: як навчальні програми, експертна підтримка, методичні матеріали та відкриті інформаційні ресурси сприяли розвитку компетенцій українських фахівців.

як навчальні програми, експертна підтримка, методичні матеріали та відкриті інформаційні ресурси сприяли розвитку компетенцій українських фахівців. Внесок Академії у зелену трансформацію України: підтримка територіальних громад, підготовка бізнесу до європейських екологічних і кліматичних вимог, розвиток професійної спільноти.

підтримка територіальних громад, підготовка бізнесу до європейських екологічних і кліматичних вимог, розвиток професійної спільноти. Досвід та відгуки учасників: особисті враження, здобуті знання, практичні результати навчання та історії застосування отриманих компетенцій у професійній діяльності.

Підсумковий захід стане нагодою не лише ознайомитися з результатами дворічної роботи Академії, а й побачити, як системна професійна освіта, доступ до експертних знань та співпраця між різними секторами допомагають формувати кадровий потенціал для сталого відновлення України.

До участі запрошуються випускники та учасники програм Академії, представники органів державної влади й місцевого самоврядування, бізнесу, закладів освіти, професійних асоціацій, громадських організацій, міжнародних партнерів та всі, хто зацікавлений у розвитку зелених професій і майбутньому екологічної освіти в Україні.

Дата: 26 листопада 2026 року

Час: 12:00 (за київським часом)

Формат: онлайн

Реєстрація для участі.

Детальніше про діяльність Академії, її освітні програми та реалізовані ініціативи можна дізнатися на офіційній сторінці проєкту .

Долучайтеся до фінального брифінгу, щоб разом підбити підсумки роботи Академії зелених професій, поділитися власним досвідом та побачити, як знання стають основою реальних змін.