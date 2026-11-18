18 листопада 2026 року Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку схвалив законопроєкт №15389 «Про ринок лісоматеріалів необроблених та деревини паливної» і рекомендував парламенту прийняти його в першому читанні.

Законопроєкт зареєстрував 8 липня 2026 року народний депутат Богдан Кицак. Він встановлює єдині правила для ринку необробленого лісу та дров в Україні.

Документ однаково захищає інтереси всіх учасників ринку. Неважливо, великий це гравець чи малий, державний, комунальний чи приватний власник лісу, лісозаготівельник, переробник чи покупець. Усі працюють за однаковими прозорими правилами, на принципах вільної та добросовісної конкуренції. Саме тому цей закон потрібен ринку.

Основні позитивні зміни

Гарантована частка для малого бізнесу. Від 10% до 30% річного обсягу торгів купуватимуть виключно малі деревообробники, тобто підприємства до 50 працівників і до 5000 м³ на рік. Для них проводитимуть окремі торги малими лотами до 100 м³.

Простежуваність кожної партії. Електронний облік деревини підтверджуватиме походження й місце заготівлі. Кожна облікова одиниця отримає унікальний цифровий ідентифікатор, а перевозити деревину можна буде лише з електронними товаросупровідними документами.

Заборона нелегальної деревини. Будь-які операції з деревиною з незаконних рубок або з порушенням правил заготівлі заборонені.

Відкритість ринку. План-графік торгів, перелік деревообробників і щоквартальні звіти моніторингу ринку оприлюднюватимуть.

Прозорі біржові торги. Деревина продаватиметься на електронних аукціонах ліцензованих товарних бірж, а не за прямими договорами, і це зменшує корупційні ризики.

Інтереси населення й громад. Громадяни зможуть купувати деревину в роздріб для побутових потреб, будівництва та опалення, а для комунальних котелень на твердому паливі передбачено окремий порядок постачання дров.

Тепер чекаємо, що Верховна Рада підтримає законопроєкт у першому читанні.