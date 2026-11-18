Запрошуємо вас взяти участь у XXXV Всеукраїнській конференції TradeMasterGroup (осінній сезон) — одній із наймасштабніших конференцій України, яка охоплює всі ключові напрями галузі. Захід відбудеться 26–27 листопада 2026 року в Києві, на облаштованій локації з укриттям.

Подія об’єднає міжнародні та регіональні логістичні компанії різного масштабу, зокрема 3PL-операторів, компанії сектору експрес-доставки, транспортно-експедиторські компанії, що пропонують перевезення всіма видами транспорту, складських операторів, митних брокерів, учасників зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), постачальників ІТ-рішень для логістики та складського обладнання, а також інших учасників українського ринку логістичних послуг.

Партнери виставки

Всеукраїнський День Логіста — більше, ніж конференція. Це унікальна платформа для професійного розвитку, обміну досвідом, пошуку партнерів і впровадження ефективних рішень для логістичного бізнесу.

На учасників чекають:

30 провідних спікерів із роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних та аналітичних компаній України.

Ексклюзивний журнал «Сучасні рішення в логістиці та дистрибуції — 2026. Листопад».

Національна премія Ukrainian Logistics Award — 2026.

Захід об’єднає учасників ринку для обговорення актуальних викликів і перспектив галузі, підвищення ефективності всіх етапів ланцюга постачання, оптимізації транспортної та складської логістики, а також аутсорсингу логістичних бізнес-процесів.

Програма виступів.

Тетяна Свірська, керівниця відділу транспортної логістики Департаменту управління ланцюгом постачання IDS Ukraine та Дар’я Теплюк, керівника відділу транспортно – експедиційної діяльності ТОВ "Заммлер Україна". Тема: Транспортна логістика нового покоління: як виробнику забезпечити сервіс, швидкість і контроль витрат через партнерство. Олександр Москаленко, директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України. Тема: Новий Митний кодекс України: ключові зміни, виклики та нові можливості. Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting. Тема: Логістика України у 2026 році: світові тренди та можливості їх реалізації в Україні. Олег Михайлов, директор ТОВ «ХУСКВАРНА Україна». Тема: Ланцюги постачання: стійкість і нова реальність. Стах Возняк, CEO Cargofy. Тема: Як цифрові співробітники змінюють логістику. Катерина Артюх, міжнародна експертка зі стратегічної логістики та ланцюгів постачання. Тема: Гнучкість і безперервність холодних ланцюгів постачання: критичні стандарти та практика їх дотримання в глобальній логістиці. Сергій Волоський, заступник генерального директору з комерційної діяльності ТОВ «Інтеркарготрак». Тема: Презентація українського виробника комерційної техніки - компанії ІнтерКаргоТрак. Виклики та специфіка виробництва в умовах військового стану. Сергій Зінкевич, СЕО SUNSAY NRG. Тема: Енергорішення для складів і логістичних центрів: що вигідно та ефективно для бізнесу? Василь Мунтян, Project Manager Starlink Direct to Cell в Київстар. Тема: Як супутникові технології змінюють логістику. Валерій Губарев, ведучий партнер компанії "Незалежна митна агенція". Тема: Трансформація митної логістики: авторизація діяльності, режимів та спрощень для учасників ЗЕД Дмитро Пасенков, CEO DP DEVELOPMENT & PROPERTY. Тема: Ринок складської логістики: ситуація, можливі рішення, тренди, інновації та майбутнє. Анастасія Конончук - маркетолог компанії ANT-Logistics. Тема: Оптимальний маршрут проти реального: чому ідеальний план ламається об життя і як це виправити. Оксана Марчак, керівниця служби логістики та закупівель АТ «Київмедпрепарат». Тема: Логістика без героїв: коли ефективність перестає бути ефективною. Владислав Москаленко, менеджер із планування транспорту AB InBev Efes Ukraine. Тема: Транспортні витрати: чи є сьогодні реальні резерви для економії?. Іван Кубрак, директор департаменту транспортної логістики ПТК ТОВ «АГРОМАТ». Тема: Розумна автоматизація: від інвестицій до реального ROI. Практичні кейси впровадження TMS та AI з фінансовими результатами. Василь Росада, керівник сервісу «Вчасно ТТН» та Шалигін Володимир, керівник сервісу «Вчасно EDI». Тема: Цифровий ланцюг постачання: від замовлення до приймання без пауз. Сергій Артьоменко, ТОВ «Арт Порт», член Спілки автоматизаторів бізнесу (САБ). Тема: Скупчення як мішень: наскрізна логістика від „Арт:Порт“. Від скупчень-мішеней до безпечних електронних черг: безперервний обіг автомобільного та залізничного транспорту від поля до судна. Тетяна Пашкіна, HR-експерт з більш ніж 25-річним практичним досвідом у сфері управління персоналом (в т.ч. в автоматизації складської логістики). Тема: 7 принципових помилок в управління персоналом. Михайло Барський, керівник відділу логістики ТОВ «МЦ Баухемі». Тема: Стійкість в логістиці. Від реєстру ризиків до плану дій. Олег Турик, директор з логістики ТОВ «АЛЬФА-ЗАБАВА». Тема: 4 дні на перезапуск: як «Будинок іграшок» відновив логістику після повної втрати розподільчого. Віталій Шатохін, керівник Renault Trucks Україна Тема: Передбачуваність у дорозі: як інновації у вантажному транспорті змінюють логістику. Роман Орлов, Product Owner, ABM WMS. Тема: «Крос-докінг: коли склад і транспорт мають діяти в одному ритмі»

Анастасія Бардакова, керівниця групи по роботі з великим корпоративним бізнесом robota.ua. Тема: Де шукати працівників для складу та логістики: що показує аналітика ринку праці. Володимир Голубош, заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті. Тема: Безпека на транспорті: нові стандарти ліцензування, цифрові рішення та ефективний державний контроль. Вячеслав Кужель, експерт-практик у сфері логістики з 11-річним досвідом роботи в роздрібній мережі «Сільпо». Тема: Транспортна логістика ритейлу 2026: від управління ризиками до автономних вантажівок Людмила Денесюк, директорка з управління ланцюгом постачання фармацевтичної компанії "Дарниця" Тема: Безперервне вдосконалення в дії: як Lean допомагає бізнесу працювати ефективніше Валерій Ткачев, заступник директора департаменту технологій перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця». Вертикаль-вантажні перевезення. Тема: Альтернативні шляхи експорту товарів із України після блокування портів

Дискусія - Нові правила логістики: транспорт, сервіс, витрати та відповідальність

Людмила Попок, керівник відділу оперативного забезпечення та планування, компанія Террафуд

Валентин Муравйов, керівник групи комерційного супроводження та логістики Vodafone Retail

Ніна Шкабура, заступник директора з логістики компанії Алло

Микола Вишняков - керівник мереж поставок ROZETKA UA

Галина Сидорова (Черкашина) - експерт з логістики

Повна програма та реєстрація

Виставка в укритті. Можливість познайомитися з постачальниками логістичних послуг, ІТ-рішень, складського обладнання та систем автоматизації, знайти нових партнерів і підібрати рішення відповідно до потреб вашої компанії. Детальніше про виставку