Міжнародна компанія Dun & Bradstreet (D&B) повідомила про впровадження нових інструментів штучного інтелекту в платформу D&B Finance Analytics, які дозволяють прискорити кредитний аналіз і дослідження контрагентів на 30-40% порівняно з традиційними робочими процесами.

Як зазначається в повідомленні компанії від 24 вересня 2026 року, нові можливості D&B.AI призначені для фінансових підрозділів підприємств, банків і кредитних аналітиків, які ухвалюють рішення щодо комерційного кредитування, встановлення кредитних лімітів та управління ризиками.

За даними D&B, порівняння з галузевими контрольними показниками також засвідчило потенціал скорочення кредитних втрат на 20-25% завдяки ранішому виявленню ризикових сигналів. Ці показники характеризують результати застосування відповідних технологій у зазначених умовах, а не гарантований ефект для кожного користувача.

Платформа поєднує перевірені корпоративні дані, аналітичні інструменти та можливості штучного інтелекту. Вона допомагає оцінювати платоспроможність підприємств, аналізувати зміни у фінансовому стані контрагентів і визначати пріоритети роботи з клієнтським портфелем.

Для українських компаній використання міжнародних кредитних даних може бути актуальним під час продажу товарів із відстрочкою платежу, укладення довгострокових експортних контрактів і співпраці з іноземними дистриб'юторами.

«У міжнародній торгівлі важливо не лише знайти покупця, а й правильно оцінити, який обсяг фінансового ризику компанія готова взяти на себе. Надання відстрочки платежу фактично означає кредитування контрагента за рахунок власного оборотного капіталу. Тому рішення про кредитний ліміт має спиратися на перевірені дані, а не лише на історію переговорів чи обіцянки партнера», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

На його думку, українським експортерам доцільно запроваджувати системний підхід до кредитного контролю, який передбачає перевірку юридичної особи, оцінювання її фінансової стійкості та перегляд кредитних лімітів у разі погіршення показників.

«Навіть один великий неоплачений експортний контракт може створити проблеми з ліквідністю для виробничої компанії. Інструменти кредитної аналітики допомагають визначати ризик ще до того, як він перетвориться на прострочену дебіторську заборгованість», - додав Уракін.

D&B Finance Analytics використовує дані глобальної системи Dun & Bradstreet, яка надає інформацію про підприємства, корпоративні зв'язки, фінансові показники та комерційні ризики.

Dun & Bradstreet - міжнародна компанія у сфері бізнес-даних та аналітики, заснована у 1841 році. Її рішення використовуються для ідентифікації підприємств, оцінювання кредитних і комерційних ризиків, перевірки контрагентів та аналізу корпоративних зв'язків.

Офіційним представником D&B в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Отримати інформацію про міжнародну перевірку компаній та інші послуги можна на спеціалізованому ресурсі dnb.ua.