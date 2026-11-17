"Славсько творить": Славська громада та GORO Mountain Resort оголосили другий набір програми підтримки локального бізнесу із грантовим фондом 1,5 млн грн

До участі запрошують мешканців громади, які хочуть започаткувати власну справу або розвивати наявний бізнес. Програма передбачає бізнес-навчання, менторську підтримку та грантове фінансування для найкращих проєктів.

Славська громада та GORO Mountain Resort оголосили другий набір грантів для бізнесу на 1,5 млн грн

Славська селищна рада спільно з всесезонним гірським курортом GORO Mountain Resort оголосили другий набір учасників на навчально-грантову програму підтримки підприємництва "Славсько творить". Загальний грантовий фонд цього етапу становить 1 500 000 гривень: 500 000 гривень виділяє громада, ще 1 000 000 гривень надає GORO Mountain Resort. Подати заявку можуть як діючі підприємці Славської громади, так і мешканці, які планують започаткувати власну справу.

За результатами першого набору організатори вирішили продовжити програму, розширити її формат і дати їй нову назву — "Славсько творить". Вона відображає спільну мету Славської громади та GORO Mountain Resort — підтримувати місцеве підприємництво, розвивати локальні продукти й послуги та залучати місцевий бізнес до формування туристичної пропозиції регіону. Зі зростанням туристичного потоку зростатиме і попит на гастрономію, крафтові вироби, ремесла, авторські маршрути та інші локальні пропозиції. Тому важливо підтримувати підприємців, які вже сьогодні працюють над їх створенням і розвитком.

Що передбачає програма?

Програму започаткували для підтримки місцевого підприємництва та розвитку локальних туристичних продуктів і послуг. Серед напрямів, які можуть отримати підтримку, — гастрономія, крафтове виробництво, ремесла, туристичні послуги та інші види малого бізнесу.

У межах другого набору організатори планують відібрати до 30 учасників. Вони пройдуть бізнес-навчання з маркетингу, фінансів, сервісу та розвитку підприємництва, а після завершення курсу представлять свої проєкти на конкурсному захисті. Переможці отримають грантове фінансування на започаткування або розвиток власної справи.

Хто може долучитися?

Подавати заявки можуть мешканці Славської територіальної громади, а також внутрішньо переміщені особи, які проживають на її території понад один рік.

Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі за результатами анкетування. До програми можуть долучитися як ті, хто лише планує відкрити власну справу, так і підприємці, які хочуть розвивати наявний бізнес або створювати нові туристичні пропозиції у громаді.

“Розвиток громади починається з людей, які готові втілювати свої ідеї та створювати нові можливості. Перший набір програми показав, що в Славській громаді є багато ініціативних мешканців, яким потрібні знання, підтримка та стартові ресурси для розвитку власної справи. Ми продовжуємо цю програму, щоб більше людей могли реалізувати свій підприємницький потенціал, створювати робочі місця та розвивати економіку громади”, — зазначив в. о. голови Славської селищної ради Олег Даниляк.

“Ми переконані, що розвиток великого курорту має розкрити потенціал та нові можливості і для кожного підприємця в громаді. Наша роль як великого бізнесу — підтримати місцеві ініціативи знаннями, менторством та капіталом, а згодом забезпечити їм потік клієнтів. Коли турист відкриває для себе Славсько через родинну пекарню, пасіку чи ремісничу майстерню — виграють і гості, і громада, і сам курорт”, — розповів Володимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort.

Перший набір: від навчання до розвитку власної справи

У першому наборі програми взяли участь 26 мешканців громади. Загалом організатори отримали 41 заявку, а до фінального захисту дійшли 16 бізнес-проєктів. За результатами відбору грантове фінансування отримали вісім учасників, які розвивають власну справу у сферах гастрономії, бджільництва, ковальства, ткацтва та збереження бойківської спадщини.

Найбільший грант першого набору — 284 000 гривень — отримала власниця хлібної ресторації "Спадок" Людмила Яромій. Пекарню вона облаштувала у майже столітній родинній хаті, де відроджує бабусині рецепти хліба на заквасці та традиційних ощипків. Грантові кошти підприємиця спрямувала на придбання професійних печей та інвентарю для збільшення обсягів виробництва.

"Участь у програмі мене щиро надихнула та багато чого навчила, зокрема як правильно працювати з туристами. Навчання дало не лише теорію, а й практичні інструменти, що надзвичайно цінно для людини, яка тільки починає свій бізнес. Завдяки грантовій підтримці я зможу придбати професійні печі та інвентар", — розповідає Людмила Яромій.

Ще один переможець першого набору — підприємець і пасічник Роман Фурів, який отримав грант у розмірі 50 000 гривень. За ці кошти він облаштовує терасу біля старовинної хатини для прийому гостей на дегустації карпатського меду та створення кав’ярні-студії "Чай з медом".

"Мешканці громади мають розвивати те, що вміють і люблять. Наша місцевість багата на різні промисли: люди збирають ягоди й гриби, і це можна робити не лише для себе, а й на продаж. Кожен має подумати, що саме може запропонувати майбутнім мандрівникам", — ділиться Роман Фурів.

Як зазначають організатори, головна сила цих історій у тому, що учасники вчаться бачити цінність у власному корінні та перетворювати локальні традиції на сучасний туристичний досвід.

"Для нас "Славсько творить" — це насамперед про підтримку ініціативи самих мешканців: можливість розвивати власну справу, масштабувати локальні продукти й реалізовувати сміливі ідеї вдома. Саме люди своїми щоденними справами, ремеслами, родинними рецептами та любов’ю до бойківської спадщини формують справжній характер цього краю. Завдяки цьому мандрівники відкривають для себе нові місця, знайомляться з авторами цих проєктів і проживають унікальний досвід. Важливо й те, що після навчання учасники залишаються спільнотою — підтримують одне одного, стають партнерами й разом підсилюють громаду", — зазначила Христина Лебедь, керівниця напрямку розвитку туристичного досвіду та дестинації GORO.

Прийом заявок на другий набір програми "Славсько творить" триватиме до 7 грудня 2026 року. Щоб долучитися до програми, заповніть анкету за посиланням: форма реєстрації