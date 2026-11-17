Україна значно швидше за країни ЄС втрачає працівників старшого віку: серед українців 50–54 років працюють 70%, а у 60–64 роки — лише 34%. У ЄС у цій віковій групі працюють близько 55% людей. Серед причин — вікові стереотипи, самодискримінація, зміна життєвих пріоритетів, фізичне та емоційне виснаження, а також недостатня підтримка тих, хто хоче продовжувати працювати або повернутися на ринок праці. Водночас умови повернення до роботи не завжди враховують потреби та очікування самих людей.

Такими є результати дослідження «Ринок праці 50+: чому люди та роботодавці не знаходять одне одного», представленого 16 листопада в межах ініціативи JTI Україна «Срібна економіка України: потенціал покоління 50+». Дослідження провів Український центр соціальних реформ за підтримки Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

Дослідження об'єднало погляди обох сторін ринку праці — 120 роботодавців із різних галузей економіки та 3461 українця віком 50–74 роки — і дозволило з'ясувати не лише масштаби втрати трудового потенціалу, а й причини, через які люди залишають ринок праці та не повертаються до роботи.

«Люди 50+ — це величезна й неоднорідна частина українського суспільства, потенціал якої ми не можемо дозволити собі ігнорувати. Дослідження такого масштабу, глибини та складності щодо цієї вікової групи раніше практично не проводилися. Нашим завданням було не лише встановити факти, а й зрозуміти механізми, які стоять за ними: чому люди залишають ринок праці, чому наявні інструменти підтримки не завжди працюють і що потрібно змінювати. Отримані результати можуть стати основою для доказової політики держави, нових кадрових стратегій бізнесу та роботи експертного і громадського середовища», — зазначив Олександр Цимбал, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дослідження ризиків зайнятості населення Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

Чому Україна втрачає працівників старшого віку

За даними дослідження, рівень зайнятості українців скорочується із 70% у віці 50–54 роки до 34% у віці 60–64 роки. У країнах ЄС цей спад значно повільніший: у відповідних вікових групах працюють 83% та 55% людей. Таким чином, якщо у віці 50–54 роки Україна відстає від ЄС на 13 відсоткових пунктів, то серед 60–64-річних розрив збільшується до 21 пункту.

Стрімке скорочення зайнятості з віком не супроводжується високим рівнем безробіття. Серед економічно активних українців віком 50–74 роки він становить лише 4,5%, тоді як 65,1% представників цієї вікової групи економічно неактивні. Проблема не лише у відсутності роботи, а й у тому, що люди припиняють її шукати. Зокрема, 77% економічно неактивних людей старшого віку не шукали нової роботи після звільнення або її втрати.

Перший етап дослідження, представлений у травні 2026 року, показав, що роботодавці високо цінують досвід, відповідальність і надійність працівників 50+, однак часто оцінюють їх крізь призму вікових стереотипів. Другий етап дозволив побачити зворотний бік проблеми: люди старшого віку нерідко самі обмежують свої професійні можливості. Так, 44% безробітних відмовлялися від роботи, вважаючи, що вона не підходить їм за віком. Серед зайнятих 33% сумніваються, що зможуть знайти не гіршу роботу в разі втрати нинішньої, а 29% узагалі не планують шукати нову.

Водночас на рішення людей впливають усталені суспільні уявлення про вік та професійні можливості. 45% опитаних відзначають поширеність негативних стереотипів щодо старших працівників. Із дискримінаційними практиками стикаються представники різних професійних груп: про такий досвід повідомили 32% кваліфікованих робітників, 30% фахівців, по 27% професіоналів та працівників торгівлі й сфери послуг. Тобто вікові упередження зачіпають і ті професійні групи, накопичений досвід яких роботодавці нерідко називають важливою перевагою.

Фізичне та емоційне виснаження починається задовго до пенсії

Не менш важливими причинами виходу з ринку праці є проблеми зі здоров'ям, фізичне та емоційне виснаження, втрата професійних перспектив і зміна життєвих пріоритетів. Майже половина економічно неактивних людей 50+ (49%) припинили роботу через стан здоров'я або фізичне виснаження.

За даними дослідження, 46% зайнятих віком 54–59 років вважають своє робоче навантаження надмірним, 28% працюють понад 9 годин на день, а серед працівників віком 54–57 років 16% — 6–7 днів на тиждень.

Третина опитаних упродовж життя відчували професійну «стелю», причому частина — вже у 40–45 років. У цьому віці працівники часто ще перебувають на піку професійної кар'єри, проте вже можуть непомітно формуватися передумови виснаження, втрати мотивації та рішення про завершення трудової діяльності. Тому увага до фізичного й емоційного стану людей цієї вікової групи, їхнього навантаження, мотивації та наступного етапу професійного розвитку має з'являтися задовго до пенсії — як з боку роботодавців, так і в державній політиці підтримки здоров'я та професійного довголіття.

Що може допомогти людям 50+ залишатися на ринку праці

Попри наявні бар'єри, 43% опитаних хочуть або не виключають можливості працювати після досягнення пенсійного віку. Однак для цього їм потрібні відповідні умови.

Серед найважливіших — гнучкий графік і часткова зайнятість (57%), рівна оплата за рівну працю незалежно від віку (49%), стабільна та зрозуміла зарплата (40%), дружня атмосфера в колективі (40%) та адаптація робочого місця до фізичних можливостей (31%).

Окремий висновок стосується навчання та перекваліфікації. Попри поширене уявлення про перекваліфікацію як один з основних шляхів повернення людей старшого віку на ринок праці, лише 5% зайнятих готові пройти її в разі втрати роботи. Водночас люди старшого віку більш схильні вдосконалювати наявні компетенції та розвиватися в межах власного професійного досвіду, ніж опановувати принципово нову професію.

Що люди старшого віку очікують від держави

Важливою складовою продовження трудової активності є підтримка здоров'я. Майже половина опитаних (48%) вважають безкоштовні медичні обстеження та програми підтримки здоров'я одними з найважливіших державних стимулів до зайнятості. Серед інших — додаткові стимули за продовження роботи (24%), безкоштовні курси навчання (17%), компенсація витрат на проїзд до роботи (16%) та підтримка відкриття власної справи (11%).

Водночас 51% опитаних не знають про можливість одночасно працювати й отримувати пенсію без втрати пенсійних виплат. Отже, важливі не лише нові державні програми, а й ефективне інформування людей про вже наявні гарантії та інструменти підтримки зайнятості.

Науково обґрунтовані дані — основа рішень для держави, бізнесу та суспільства

Результати дослідження, отримані з дотриманням наукових і міжнародних статистичних стандартів, дають доказову основу для розробки практичних рішень у різних сферах. Для бізнесу — це можливість переглянути кадрову політику, умови праці, підходи до професійного розвитку та утримання досвідчених працівників. Для держави — розробляти адресні програми зайнятості, підтримки здоров'я, професійної орієнтації та стимулювання трудової активності. Для громадських організацій — працювати з віковими стереотипами, соціальним тиском, самодискримінацією та підтримкою активного довголіття. Дослідження також дає нові можливості науковцям, експертам та міжнародним організаціям, які працюють у сферах демографії, зайнятості, охорони здоров'я, соціальної політики та розвитку людського капіталу.

Збереження трудового потенціалу старшого покоління потребує не лише подолання вікової дискримінації, а й зміни суспільних уявлень про вік, протидії соціальному тиску та повсякденному ейджизму — від стереотипу «занадто старий для роботи» до жартів, коментарів і ненавмисних образливих висловлювань на робочому місці. Не менш важливими є перегляд підходів до професійного розвитку, організації праці та підтримки здоров'я працівників. Саме такі комплексні рішення можуть сприяти активному економічному й соціальному довголіттю з урахуванням реальних можливостей, потреб та бажань самих людей.

«Відповідь на цей виклик не в тому, щоб переконувати всіх працювати довше. Завдання держави, роботодавців та суспільства — створити умови, за яких людина, яка хоче і може працювати, матиме для цього реальні можливості. А рішення — продовжувати трудову діяльність чи завершити її — залишатиметься власним вибором кожної людини», — наголосила Марія Кримова, старша наукова співробітниця Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України, кандидатка економічних наук, доцентка.

Результати дослідження доступні за посиланням