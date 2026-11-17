З 16 листопада 2026 року до 31 січня 2027 року в мобільному застосунку UKRNAFTA триватиме новорічна гра «Щаслинка до свят» за підтримки Mastercard. Учасники розбиватимуть віртуальні піньяти й отримуватимуть гарантовані подарунки: пальне, каву, хот-доги, бургери, автотовари, знижки та партнерські промокоди. Загальний призовий фонд — понад 4 мільйони подарунків. Головний приз - 2027 літрів пального.

Піньяти матимуть форму ялинки, різдвяної зірки та обрядової кози з українського вертепу. Щоб розбити їх, достатньо швидко торкатися екрана смартфона.

Для участі потрібно завантажити або оновити застосунок UKRNAFTA. Щодня користувачі отримуватимуть одну безкоштовну спробу, яка не накопичується. Додаткові спроби нараховуватимуться за покупки за умови сканування застосунку перед оплатою:

• 1 спроба — за заправку від 10 літрів будь-якого пального;

• 2 спроби — за заправку від 10 літрів разом із покупкою товару в магазині або кафе;

• ще 1 спроба — за оплату такої покупки карткою Mastercard.

Зараховуються до трьох таких транзакцій на добу — загалом із безкоштовною можна отримати до 10 спроб щодня.

Кожні 27 розбитих піньят автоматично перетворюються на віртуальний мішечок — один шанс виграти 2027 літрів пального. Кількість мішечків не обмежена. Переможця визначать випадковим чином 5 лютого 2027 року в прямому ефірі в Instagram @ukrnafta_azk та на YouTube-каналі UKRNAFTA.

Подарунки з магазину та кафе можна забрати до 28 лютого 2027 року, відсканувавши застосунок на АЗК, без додаткової покупки. Вигране пальне одразу зараховується на Гаманець пального та зберігається 365 днів.

Детальніше про участь в акції — в інструкції до гри та відповідях на поширені запитання.



З офіційними правилами акції можна ознайомитись за посиланням.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.