Дрон влучив у виробничий майданчик Canpack Ukraine у Вишгороді

Вишгород, Київська область, Україна, 16 листопада 2026 року. 15 листопада внаслідок атаки російського дрона було пошкоджено виробничий майданчик CANPACK Ukraine у Вишгороді. У результаті влучання виникла пожежа та зазнали пошкоджень виробничі приміщення. CANPACK Ukraine входить до міжнародної CANPACK Group (США) та є найбільшим виробником алюмінієвих банок для напоїв в Україні.

Завдяки завчасно впровадженим на підприємстві заходам безпеки всіх працівників вдалося вчасно евакуювати до укриття, ніхто з них не постраждав. Пожежу ліквідували рятувальники. Наразі компанія оцінює завдані підприємству збитки.

CANPACK працює у Вишгороді з 2003 року. Виробничі потужності заводу дають змогу випускати понад 1,1 млрд алюмінієвих банок для напоїв щороку. Підприємство забезпечує продукцією українських виробників напоїв і є важливою складовою промислового сектору країни. Від початку повномасштабного вторгнення Росії CANPACK продовжує діяльність в Україні, підтримує працівників і партнерів та робить свій внесок у стійкість української економіки.

«Безпека наших працівників завжди була і залишається безумовним пріоритетом компанії. Завдяки комплексним заходам безпеки, впровадженим на підприємстві, ми змогли оперативно евакуювати всіх працівників до укриття та уникнути людських жертв. Наразі ми оцінюємо масштаби пошкоджень і докладемо всіх зусиль, щоб відновити роботу підприємства, щойно це стане можливим і безпечним», – зазначив Юрій Юров, генеральний директор CANPACK Ukraine.

Компанія інформуватиме про подальший розвиток ситуації та результати оцінки пошкоджень у міру появи нової інформації.

Про CANPACK Group

CANPACK Group, Inc. – міжнародний виробник алюмінієвих банок для напоїв, пакувальних рішень для харчової промисловості та виробників напоїв, а також скляних пляшок і металевих закупорювальних виробів. У компанії працює близько 8 500 людей. Її виробничі потужності розташовані у 15 країнах, а продукція представлена на ринках у всьому світі. Україна є однією з ключових виробничих локацій CANPACK у Європі.

CANPACK Group, Inc. – американська компанія, що входить до складу Giorgi Global Holdings, Inc. – приватної міжнародної інвестиційної та холдингової компанії зі штаб-квартирою у Вейні, штат Пенсильванія, США.

Більше інформації – на сайті www.canpack.com.

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