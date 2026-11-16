На ринку деревини достроково виконано 11 форвардних контрактів - результати моніторингу Української універсальної біржі

Українська універсальна біржа відзначає позитивні результати виконання форвардних контрактів на ринку необробленої деревини. Станом на 13 листопада 2026 року 11 форвардних контрактів виконано в повному обсязі раніше встановлених строків. Загалом у межах 186 форвардів учасники біржових торгів уже забезпечили поставку 788,5 тис. м³ деревини. Результати моніторингу демонструють важливість належного виконання договірних зобов’язань для забезпечення стабільності та передбачуваності ринку.

11 форвардних контрактів виконано достроково

За результатами моніторингу Української універсальної біржі, станом на 13 листопада 2026 року 11 форвардних контрактів виконано в повному обсязі раніше встановлених строків.

Це один із позитивних результатів реалізації форвардних договорів, укладених за підсумками біржових аукціонів 18 травня 2026 року з періодом постачання протягом другого півріччя 2026 року.

Дострокове виконання контрактів свідчить про належну організацію поставок за відповідними договорами, ефективну взаємодію між продавцями та покупцями, а також відповідальне ставлення сторін до взятих на себе зобов’язань. Така практика має важливе значення для розвитку організованого ринку деревини, оскільки сприяє формуванню довіри між учасниками торгів та підтверджує практичні можливості форвардних інструментів для забезпечення стабільних господарських відносин.

Понад 788 тис. м³ деревини вже поставлено за форвардними контрактами

Загалом у межах моніторингу Української універсальної біржі перебувають 186 форвардних контрактів, якими передбачено поставку понад 1,25 млн м³ деревини протягом другого півріччя 2026 року.

Станом на 13 листопада 2026 року фактичний обсяг поставленої деревини становить 788,5 тис. м³, а загальний рівень виконання договірних зобов’язань досяг 62,79%.

Водночас 134 форвардні контракти мають рівень виконання від 50% до 96,99%, що свідчить про значний обсяг уже здійснених поставок за цими договорами.

Таким чином, за 145 із 186 форвардних контрактів уже забезпечено виконання щонайменше половини передбачених зобов’язань, включно з договорами, виконаними достроково. Це становить 77,96% від загальної кількості контрактів, охоплених моніторингом.

Попри позитивні результати, значна частина договірних зобов’язань ще підлягає виконанню. Тому особливого значення набуває дотримання сторонами погоджених графіків поставок протягом періоду, що залишився до завершення 2026 року.

Форвардні інструменти сприяють стабільності та передбачуваності ринку

Директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий відзначає важливість дострокового виконання контрактів та належної договірної дисципліни:

Дострокове виконання 11 форвардних контрактів — це позитивний сигнал для ринку деревини. Ми бачимо конкретні приклади того, як відповідальне ставлення до договірних зобов’язань, належне планування та ефективна взаємодія між продавцями й покупцями дозволяють досягати результатів навіть раніше встановлених термінів. Форвардні контракти є важливим інструментом для підприємств, оскільки дають можливість заздалегідь планувати закупівлі та реалізацію деревини, прогнозувати обсяги постачання й забезпечувати стабільність виробничих процесів. Водночас для нас принципово важливим залишається не лише укладення біржових договорів, а насамперед їх повне та своєчасне виконання. Саме належна договірна дисципліна формує довіру між учасниками ринку та підвищує ефективність біржової торгівлі. Українська універсальна біржа й надалі працюватиме над удосконаленням механізмів моніторингу та створенням умов для прозорої, прогнозованої й відповідальної співпраці», — зазначив Сергій Гладкий.

Системний моніторинг - важлива складова договірної дисципліни

Українська універсальна біржа продовжує системний моніторинг виконання форвардних контрактів, приділяючи особливу увагу дотриманню сторонами договірних зобов’язань, своєчасності поставок та виявленню потенційних ризиків невиконання договорів.

Моніторинг дозволяє оцінювати фактичний стан виконання контрактів, відстежувати динаміку поставок та своєчасно виявляти обставини, які можуть впливати на належне виконання зобов’язань.

Дострокове виконання 11 форвардних контрактів є позитивним прикладом договірної дисципліни та відповідального підходу учасників до виконання взятих зобов’язань.

Водночас ключовим завданням до завершення договірного періоду залишається забезпечення повного та своєчасного виконання решти контрактів відповідно до погоджених сторонами умов.

Українська універсальна біржа й надалі сприятиме розвитку прозорих механізмів біржової торгівлі, підвищенню рівня договірної дисципліни та зміцненню довіри між учасниками організованого ринку деревини.