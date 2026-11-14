Ще кілька місяців тому він співав на сцені. Тепер "Артист" збирає на пікап для побратимів

Ще кілька місяців тому Кирило Воронцов виходив на сцену з мікрофоном у руках. Тепер він служить у 25-му окремому штурмовому полку й має позивний "Артист". У Facebook Кирило відкрив збір на пікап для свого підрозділу.



Кирило родом із Донбасу. Там минуло його дитинство, там він жив до початку війни. Тепер він знову на Донбасі, вже у військовій формі. Про це повернення Кирило написав у вірші:



Я з Донбасу родом — тут моє коріння,

Тут минуло дитинство, тут було життя.

Я жив на цій землі до початку війни,

Та війна розкидала долі й шляхи.

Тепер я знов на Донбасі, та вже не як вдома,

Я у формі, і доля привела мене сюди.

Тут повітря моє, тут земля мені знайома,

Тут коріння моє, тут залишились сліди.

Я не гість на цій землі, я її частина,

Тут моє минуле, біль і майбуття.

Донбас — це не просто назва чи країна,

Це моя земля. Це частина мого життя



У дописах Кирила є й маленький військовий пікнік. Сардельки на вогні, свої люди поруч і хвилина спокою. "Цінуємо прості моменти. Бо саме з них складається життя", - написав він.

А в дописі, зверненому до мами, Кирило уявляє день, коли зможе знову обійняти її й сказати те, чого вони обоє чекають: "Мамо, вже мир. Я вдома…"

Поки що він просить допомогти зібрати 250-300 тис. грн на пікап. За словами Кирила, автомобіль потрібен підрозділу, щоб доставляти необхідне й допомагати побратимам повертатися живими. Він каже, що має значення і внесок у 50 чи 100 гривень, і поширення допису.

Підтримати збір можна за посиланням на банку ПУМБ або переказом на картку 5355 2800 6717 3540.