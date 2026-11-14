Standard One та S1 REIT запускають програму обміну сертифікатів на апартаменти в прибутковому будинку S1 Позняки

Девелопер Standard One разом з інвестиційною компанією S1 REIT представили новий унікальний спосіб придбання апартаментів у прибутковому будинку S1 Позняки . Покупці можуть поступово накопичувати на апартамент через інвестиційний фонд, без графіку чи обов’язкових щомісячних платежів. Коли вартість сертифікатів досягне 20% вартості обраного апартаменту, його можна забронювати й зафіксувати ціну в доларах США.

У програмі беруть участь окремі апартаменти в будинку від Standard One біля озера Срібний Кіл за дві хвилини пішки від метро «Позняки» в Києві. Концепція будинку «Живи та працюй в одному місці» поєднує апартаменти, коворкінг, простори для відпочинку та повсякденні сервіси. У вартість апартаментів уже входять оздоблення white box та повна комплектація меблями та побутовою технікою. Після обміну апартамент можна використовувати для себе або здавати в оренду.

«Покупці часто вже знають, який апартамент їм потрібен, але ще не готові до великого першого внеску чи регулярних платежів. Разом із S1 REIT ми запропонували інший шлях: почати з посильної суми, накопичувати у власному темпі, а коли сертифікатів вистачить для бронювання, обрати конкретний апартамент і зафіксувати його ціну. Якщо плани зміняться, людина може залишитися інвестором фонду та отримувати інвестиційний дохід», — коментує Надія Рибакова, комерційна директорка Standard One.

Як це працює

Накопичення у вільному темпі. Інвестор купує сертифікати фонду S1 Позняки тоді, коли має вільні кошти: від 1,000 грн на старті й від 100 грн надалі. Можна вкладати щомісяця, рідше або робити паузи.

Бронювання й фіксація ціни. Коли вартість сертифікатів досягає 20% вартості обраного апартаменту, учасник може подати заявку на бронювання. Коли бронювання підтверджено, ціна квадратного метра фіксується в доларах США. Це дозволяє планувати подальше накопичення на придбання апартаменту за зафіксованою ціною, навіть якщо надалі його ринкова вартість зростатиме.

Придбання готового апартамента. Юридично програма обміну складається з двох операцій: продажу сертифікатів згідно визначених умов програми та придбання апартаменту за договором із девелопером. Якщо суми не вистачає, різницю можна доплатити власними коштами під час укладення договору.

«Можливість зафіксувати вартість апартаменту — одна з ключових переваг програми. Навіть якщо ринкова вартість нерухомості потім зростатиме, як це відбувається з року в рік на ринку первинки, інвестор зможе орієнтуватися на заздалегідь визначену ціну, — пояснює Надія Рибакова, комерційна директорка Standard One.

Гроші працюють, поки ви накопичуєте

У період накопичення інвестор бере участь у фінансових результатах фонду. На етапі будівництва модель фонду передбачає зростання вартості активів, а отже, і вартості сертифікатів; запланована дохідність становить 9% річних у USD. Тому до вартості апартаменту можна наблизитися не лише новими внесками, а й за рахунок зростання вже накопиченого.

Програма є добровільною та передбачає три можливі сценарії для інвестора, якщо його мета зміниться:

Купити апартамент. Інвестор накопичує сертифікати та оплачує його коштами від продажу сертифікатів у визначені Програмою строки. Залишитися у фонді й отримувати пасивний дохід. Якщо потреба в у власному апартаменті зникне, можна лишитися інвестором фонду та після початку орендної діяльності отримувати щомісячні дивіденди. Отримати прибуток від зростання вартості. Після введення будинку в експлуатацію інвестор може продати сертифікати відповідно до умов фонду, зафіксувати приріст їхньої вартості та вийти з інвестиції.

Щоб долучитися до програми, можна звернутися до відділу продажів Standard One. Повний алгоритм програми опубліковано на сторінці фонду S1 Позняки .

Введення в експлуатацію прибуткового будинку S1 Позняки заплановане на 2028 рік.



Дисклеймер: інвестування пов’язане з ризиками. Вартість сертифікатів і дохідність можуть змінюватися. Фонд не гарантує дохідність.