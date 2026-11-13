Сонячні панелі та акумулятори можуть скоротити витрати на електроенергію на 40% - Schneider Electric

Масштабне впровадження сонячних електростанцій та акумуляторних систем зберігання енергії може скоротити сукупні витрати на функціонування електроенергетичних систем на 40% у 2030-х роках за умови подальшого здешевлення обладнання та одночасного зростання споживання електроенергії, свідчать результати дослідження Schneider Electric Research Institute (SERI), оприлюдненого міжнародною енерготехнологічною компанією Schneider Electric 10 листопада 2026 року.

Як зазначається в офіційному повідомленні компанії, у звіті System Costs of Electricity: A New Baseline for the 21st Century Economy проаналізовано 40,5 тис. сценаріїв розвитку енергетичних систем із різними комбінаціями вартості сонячної генерації, акумуляторів та електромережевої інфраструктури.

Метою дослідження було визначити, як поширення розподілених енергетичних ресурсів, зокрема дахових сонячних електростанцій та акумуляторів, впливатиме на загальні витрати енергосистеми, включаючи централізовану генерацію та експлуатацію мереж.

За оцінками дослідників, уже за нинішнього середньосвітового рівня вартості встановлення сонячних панелей та батарей оптимальне поєднання цих технологій може забезпечити скорочення сукупних системних витрат приблизно на 10%. За прогнозованого здешевлення обладнання у 2030-х роках потенційна економія може досягти 40%.

Водночас у компанії наголошують, що реалізація такого сценарію залежить від синхронного розвитку сонячної генерації, накопичувачів енергії та електрифікації економіки. За оцінками Schneider Electric, відповідна економія може забезпечити додатковий внесок у світову економіку, еквівалентний 0,8% глобального ВВП до 2030 року.

Одним із ключових чинників ефективності енергосистеми дослідники називають розвиток акумуляторних потужностей. За середньосвітових цінових умов невідповідність характеристик і тривалості роботи накопичувачів потребам різних об'єктів здатна, навпаки, збільшити загальні системні витрати на 35% порівняно з поточним базовим рівнем.

Дослідження також засвідчило, що важливе значення має не лише швидкість впровадження відновлюваних джерел енергії, а й послідовність розвитку генерації, накопичення та споживання. Якщо темпи електрифікації відстають від розгортання нових енергетичних потужностей або випереджають їх, витрати енергосистеми можуть тимчасово зростати.

У Schneider Electric зазначають, що збільшення споживання електроенергії електромобілями, тепловими насосами, центрами обробки даних та промисловими підприємствами дозволить ефективніше використовувати наявну мережеву інфраструктуру.

Зростання обсягів споживання за одночасного вирівнювання навантаження сприятиме розподілу постійних витрат на більший обсяг реалізованої електроенергії та зниженню її системної собівартості.

«Протягом останнього десятиліття сонячна енергія сприймалася як переривчасте джерело енергії. Але ми неправильно дивилися на цей генеруючий актив: сонячна енергія - це паливо, акумулятор - це електростанція», - зазначив виконавчий віцепрезидент Schneider Electric з європейських операцій Лоран Батай.

За його словами, акумуляторні системи суттєво розширюють можливості використання сонячної генерації, однак зниження витрат усієї електроенергетичної системи можливе лише за узгодженого розвитку генерації, накопичення та попиту.

«Завдяки значно швидшому масштабуванню сонячної енергії та батарей Європа може стати на шлях до енергетичного суверенітету та конкурентоспроможності. Елементи стають на свої місця, зараз нам потрібні прискорення та координація», - наголосив Батай.

Головна директорка зі сталого розвитку Schneider Electric Естер Фінідорі також підкреслила необхідність узгодження енергетичного переходу з економічною ефективністю.

«Це дослідження показує, що сталий розвиток та доступність можуть підсилювати одна одну, але координація є критично важливою. Зараз пріоритетом має бути перетворення амбіцій на дії шляхом прискорення попиту на електрифіковану енергію, забезпечення більш гнучкого використання енергії для вирівнювання кривої навантаження та вивільнення потужностей, а також усунення бар'єрів для розгортання сонячної енергії та батарей», - сказала вона.

Дослідники визначили три основні напрями державної політики, здатні прискорити зниження витрат на електроенергію. Йдеться про запровадження стимулів для вирівнювання добового графіка споживання, одночасну підтримку розвитку відновлюваної генерації та електрифікації, а також скорочення вартості обладнання завдяки вдосконаленню ланцюгів постачання, спрощенню дозвільних процедур і підготовці кваліфікованих спеціалістів.

У компанії вважають, що регуляторна політика має насамперед створювати умови для розвитку розподіленої генерації та систем накопичення енергії, а не встановлювати жорсткі вимоги щодо обсягів їх використання окремими споживачами.

Для України результати дослідження мають особливе значення з огляду на необхідність підвищення стійкості енергосистеми, розвитку розподіленої генерації та забезпечення безперебійного електропостачання підприємств і критичної інфраструктури.

Поєднання сонячних електростанцій, акумуляторів та цифрових систем управління енергоспоживанням може зменшувати залежність окремих споживачів від централізованого електропостачання й підвищувати гнучкість енергетичної інфраструктури.

Schneider Electric - французька міжнародна енерготехнологічна компанія, історія якої бере початок у 1836 році. Спеціалізується на управлінні електроенергією, промисловій автоматизації, цифровізації будівель, дата-центрів, інфраструктури та промислових підприємств. Портфель компанії включає низько- і середньовольтне електротехнічне обладнання, системи автоматизації, джерела безперебійного живлення, програмні платформи EcoStruxure та цифрові сервіси. Schneider Electric працює у понад 100 країнах і налічує близько 160 тис. співробітників. За підсумками 2025 року виручка групи досягла EUR40,15 млрд, збільшившись приблизно на 5,2%, а чистий прибуток становив EUR4,2 млрд.

В Україні Schneider Electric розпочала діяльність у 1994 році, у 1996 році зареєструвала представництво, а у 2000 році створила

ТОВ «Шнейдер Електрік Україна». Компанія здійснює постачання електротехнічного обладнання, систем автоматизації, енергоменеджменту та резервного електроживлення для промисловості, комерційної нерухомості, енергетики й інфраструктури. Її українська структура має комерційні підрозділи, логістичну, інженерну та сервісну підтримку.

У серпні 2026 року Schneider Electric повідомила про участь у модернізації систем теплопостачання 26 міст України, які отримали обладнання для підвищення енергоефективності та надійності роботи комунальної інфраструктури. Крім того, у липні компанія оголосила про підтримку українських університетів програмним забезпеченням для проєктування електромереж та навчання понад 200 викладачів із 30 закладів вищої освіти.