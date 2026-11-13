УВКБ ООН відкрило найбільший центр соціального житла для переміщених родин в Україні

© Caritas Odesa

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) разом із Міністерством у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Украіни та партнерською неурядовою організацією «Карітас України», обласною й місцевою владою відкрило в селі Соборному Одеської області повністю відремонтований житловий комплекс із 70 умебльованими квартирами для родин. Це найбільший на сьогодні проєкт соціального житла для ВПО, який УВКБ ООН реалізувало в Україні. Завдяки йому понад 200 людей, які були змушені залишити свої домівки, отримають житло на тривалий час.

У п’ятиповерховому будинку провели масштабний ремонт: замінили всі вікна, відремонтували дах, під’їзди й ґанки, оновили місця загального користування та всі квартири, а також встановили нові інженерні системи. За підтримки місцевої влади будинок під’єднали до зовнішніх мереж водопостачання й водовідведення. УВКБ ООН також надало меблі та основну побутову техніку, тож квартири повністю готові до заселення.

Відкриття нового житлового центру в Соборному є важливим кроком у подоланні тривалої нестачі доступного житла для людей, переміщених внаслідок повномасштабного російського вторгнення, та тих, хто постраждав від обстрілів, що тривають. За даними останньої Швидкої оцінки шкоди та потреб на відновлення, яку спільно здійснили Група Світового банку, Уряд України, Європейська комісія та Організація Об’єднаних Націй, понад 3 млн осель — близько 14 % усього житлового фонду України — пошкоджено або зруйновано. Багато переміщених родин досі не можуть повернутися додому й потребують житла в громадах, які їх прийняли.

«Доступне житло вкрай важливе для людей, які були змушені залишити свої домівки. Воно допомагає їм знову відчути стабільність і відбудувати життя. Цей проєкт показує, чого можна досягти, коли гуманітарні організації та місцева влада об’єднують ресурси й досвід. Ці 70 квартир не лише стануть домівками для переміщених родин, а й залишаться частиною житлового фонду громади, тож ще довго служитимуть людям, яким потрібне доступне житло», — зазначила Бернадетт Кастель-Голлінгсворт, Представниця УВКБ ООН в Україні.

© Caritas Odesa

«Важливо послідовно переходити від екстреного розміщення людей у тимчасових прихистках до створення сталих і довгострокових житлових рішень у громадах. Відновлення та переобладнання наявних будівель під соціальне житло - один із способів забезпечити людям і тимчасовий дах над головою, і можливість інтегруватися в нову громаду, працювати, планувати життя на новому місці. Але створювати рішення, які б допомагали закривати настільки масштабну потребу в житлі, ми можемо лише об’єднавши зусилля держави, місцевого самоврядування та міжнародних партнерів. Проєкт у Соборному показує, як така взаємодія може приносити результат», - зазначив Заступник міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Бєлобров.

«Ми не знаємо, скільки ще триватиме ця війна, але точно знаємо: не можна дозволити їй визначати майбутнє людей на роки вперед. Навіть коли повернутися додому неможливо, родини не можуть жити в нескінченному очікуванні й непевності. Діти ростуть, люди працюють, навчаються, будують стосунки, стають частиною нових громад — і для всього цього їм потрібна впевненість у завтрашньому дні. Родинам, які оселяться в Соборному, ці квартири дають таку можливість. Вони не замінять домівок, які довелося покинути, але дадуть людям час і простір, щоб налагодити життя й самим визначати своє майбутнє», — наголосила Тетяна Ставничи, президентка Карітасу України.

© Caritas Odesa

Житловий комплекс допоможе задовольнити нагальні потреби громади в житлі й слугуватиме їй і після завершення нинішнього гуманітарного реагування. Якщо безпекова ситуація дозволить частині родин повернутися туди, де вони жили до переміщення, громада зможе надавати квартири в цьому будинку іншим людям, які потребують доступного житла.

Створення тимчасового житла в Соборному є частиною ширшої співпраці УВКБ ООН із національними та місцевими органами влади задля розвитку довгострокових житлових рішень для переміщених людей. У межах цієї роботи ремонтують порожні будинки, пристосовують громадські приміщення під житло й допомагають громадам запровадити правові та адміністративні механізми для управління соціальним житлом.

© Caritas Odesa

Від початку повномасштабної війни УВКБ ООН допомогло забезпечити соціальним житлом понад 460 родин по всій Україні. УВКБ ООН та його неурядові партнери також відновили в сільських громадах понад 3 200 будинків, які орендували або придбали внутрішньо переміщені люди, і допомогли майже 3 000 родин, які були змушені залишити свої домівки, отримати підтримку з орендою житла на шість місяців. У сукупності ці варіанти надають переміщеним сім'ям більше можливостей для вибору та допомагають їм рухатися до стабільнішого й самостійнішого життя. Ці заходи доповнюють екстрену допомогу з житлом, яку УВКБ ООН надає після обстрілів. Загалом одразу після обстрілів доремонтні набори й матеріали від УВКБ ООН отримали вже понад 720 000 людей.