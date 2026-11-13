«Укрнафта» безоплатно отримає обладнання для газової інфраструктури від грецької GEK TERNA

На ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві «Укрнафта» підписала з грецькою GEK TERNA протокол про безоплатну передачу «Укрнафті» обладнання для газової інфраструктури.

«Йдеться про комплекс обладнання для компримування газу, регулювання тиску та супутні системи, — зазначив голова правління АТ Укрнафта Богдан Кукура. —Це конкретна підтримка української енергетики з боку міжнародних партнерів у час, коли стійкість і резервування інфраструктури мають особливе значення. Дякую Групі Нафтогаз за сприяння у цій важливій співпраці і GEK TERNA за підтримку України та готовність передати обладнання. Воно посилить резервні можливості «Укрнафти» і допоможе забезпечувати стабільну роботу в умовах постійних атак».

Для «Укрнафти» це насамперед додатковий резерв для роботи газової інфраструктури. Таке обладнання дозволяє підтримувати необхідні параметри підготовки та транспортування газу і може бути задіяне у разі пошкодження або виходу з ладу основних потужностей.

В умовах постійних російських атак на енергетичні об’єкти це особливо важливо. Додатковий резерв підвищує надійність системи та дає більше можливостей для стабільної роботи, зокрема в зимовий період.

Транспортування обладнання з Греції до України планується організувати в межах європейської програми EU RESCUE. Після доставки «Укрнафта» забезпечить його адаптацію, монтаж, випробування та введення в роботу.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом налічує близько 650 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.