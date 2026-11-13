У Чернівцях розпочав роботу 19-й центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Чернівцях відкрили 19-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками. Щороку близько 4 000 військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати тут безоплатну психологічну та психіатричну допомогу.

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ — приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, у межах якого благодійники створюють сучасні, комфортні та безбар’єрні центри ментального здоров’я на базі державних і комунальних медичних установ, забезпечуючи доступ до безоплатної фахової допомоги. Так, у Чернівцях коштом проєкту проведено капітальний ремонт приміщень та облаштовано центр ментального здоров’я, адаптований до потреб відвідувачів.

"Потреба в якісній психологічній та психіатричній допомозі зростатиме ще багато років. Тому для нас головне, щоб кожен захисник і кожна захисниця, а також їхні родини знали, куди звернутися по допомогу, і могли отримати її вчасно, безоплатно та поруч із домом. Особливу увагу ми приділяємо підготовці фахівців центрів ПОВЕРНЕННЯ, створюємо можливості для навчання та міжнародного обміну досвідом, щоб вони могли застосовувати сучасні й ефективні підходи, працювати зі складними випадками та надавати допомогу з урахуванням індивідуальних потреб кожної людини", — сказала Світлана Гриценко, керівниця проєкту ПОВЕРНЕННЯ.

У центрі ПОВЕРНЕННЯ облаштовано чотири кабінети для індивідуальних консультацій, кімнату групової терапії, двомісну палату денного перебування, маніпуляційний кабінет, ординаторську та рецепцію із зоною очікування. Простір адаптовано для людей з інвалідністю: широкі дверні отвори, відсутність порогів, антиковзке покриття підлоги та інклюзивні санвузли.

Для психологічного відновлення встановлено систему управління стресом Shiftwave System. Також центр забезпечено матеріалами для арттерапії, психологічними іграми, засобами сенсорної стимуляції та професійною бібліотекою з 40 книг.

Допомогу надає мультидисциплінарна команда психіатрів, психологів і медичних сестер. За потреби долучаються фахівець із супроводу ветеранів та соціальний працівник.

"Для нас важливо, щоб людина отримувала не просто окрему консультацію, а комплексну допомогу, яка враховує її стан, потреби та життєві обставини. Військові, ветерани, рідні мають різний досвід, і те, що допомагає одній людині, не завжди підходить іншій. Саме тому ми працюємо індивідуально, залучаємо фахівців різних спеціальностей і разом із пацієнтом визначаємо подальші кроки. Важливо не лише полегшити симптоми, а й допомогти людині поступово повернути відчуття стабільності та впевненості у повсякденному житті", — розповіла Тетяна Аніщенко, завідувачка центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ у Чернівцях.

Фахівці працюють із наслідками стресу, тривожними й депресивними розладами, ПТСР, труднощами адаптації та психосоматичними проявами. Застосовують доказові методи психотерапії, зокрема когнітивно-поведінкову терапію, EMDR, наративно-експозиційну та травмофокусовану терапію. Проводять індивідуальні, сімейні й групові консультації, кризове консультування, за потреби призначають медикаментозне лікування. Допомогу можна отримати амбулаторно або за місцем проживання людини.

Наразі мережа ПОВЕРНЕННЯ об’єднує 19 центрів у різних регіонах України. Вони працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві та Київській області, Кременчуці, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Чернівцях, Черкасах і Чернігові, а також на базі однієї з медичних установ Національної гвардії України.

На першому етапі проєкту заплановано відкриття щонайменше 25 центрів, які щороку зможуть надавати безоплатну допомогу понад 100 тисячам військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Адреса центру ПОВЕРНЕННЯ у Чернівцях: м. Чернівці, вул. Фастівська, 20.

Телефон: +38 099 050 87 88

Електронна пошта: [email protected]