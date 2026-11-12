НКЦПФР та біржова модель: як змінився ринок необробленої деревини в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відіграє важливу роль у трансформації українського ринку необробленої деревини, сприяючи його прозорості, цифровізації та впровадженню європейських стандартів біржової торгівлі.

Як зазначає голова НКЦПФР Олексій Семенюк у своєму блозі для «Економічної правди», за п'ять років біржова модель суттєво змінила підходи до продажу деревини в Україні - від прямих домовленостей до відкритих електронних торгів.

Економічний зміст цієї системи дуже простий: покупець отримує доступ до товару не завдяки домовленості з конкретним продавцем, а за правилами, зрозумілими наперед, - наголошує Олексій Семенюк.

Сьогодні в торгах деревиною беруть участь понад 7 тисяч покупців, а виконується більш як 90% укладених договорів. Біржова модель сприяє конкурентному ціноутворенню, рівному доступу до ресурсу та мінімізації корупційних ризиків.

Водночас, за словами голови НКЦПФР, ринок продовжує розвиватися: наступним важливим кроком має стати запровадження єдиних правил торгівлі для всіх постійних лісокористувачів і власників лісів незалежно від форми власності.

Досвід біржової торгівлі деревиною вже сьогодні може стати основою для розвитку інших організованих товарних ринків України.

Детальніше про те, як змінився ринок деревини за п'ять років біржової торгівлі, які результати вже вдалося досягти та які кроки попереду, - у блозі голови НКЦПФР Олексія Семенюка на «Економічній правді».