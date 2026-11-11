LemoCard об'єднує криптовалютні платежі, картки Mastercard та європейські перекази SEPA

Криптофінансова платформа LemoCard розвиває мультикартковий сервіс, який дозволяє користувачам здійснювати розрахунки за допомогою криптовалют і традиційних валют, випускати віртуальні картки Mastercard, отримувати персональні рахунки IBAN у євро та проводити міжнародні перекази через систему SEPA.

Як повідомили представники проєкту, основною особливістю LemoCard є об'єднання кількох карткових провайдерів і платіжних інструментів на одній платформі. Користувачі можуть обирати карткові продукти, керувати криптовалютними активами та здійснювати платежі через єдиний інтерфейс.

Сервіс передбачає можливість випуску віртуальних карток Mastercard за кілька хвилин через Telegram, вебверсію платформи або мобільні застосунки для iOS та Android.

Картки можна використовувати для оплати товарів і послуг в інтернеті, оформлення підписок, розрахунків у торговельних мережах та під час закордонних поїздок. Також підтримується інтеграція з Apple Pay та Google Pay для безконтактних платежів за допомогою смартфона.

Одним із напрямів роботи LemoCard є використання криптовалют для повсякденних фінансових операцій. Користувачі можуть поповнювати карткові рахунки цифровими активами з подальшою конвертацією у фіатні валюти, що дозволяє здійснювати звичайні платежі без необхідності окремо продавати криптовалюту через сторонні сервіси.

Крім того, платформа пропонує інструменти обміну криптовалют між собою та на традиційні валюти.

Окремим продуктом LemoCard є персональний європейський рахунок IBAN у євро. За інформацією розробників, користувачі можуть отримувати кошти на власні рахунки та здійснювати SEPA-перекази, зокрема на рахунки третіх осіб і компаній.

Ця функціональність орієнтована насамперед на користувачів, які здійснюють міжнародні розрахунки, отримують платежі від іноземних контрагентів або регулярно переказують кошти між європейськими рахунками.

На відміну від сервісів, які пропонують лише одну криптовалютну картку, LemoCard використовує мультипровайдерну модель. Вона передбачає доступ до карткових продуктів різних постачальників платіжних послуг через одну платформу.

Крім віртуальних карток, користувачам пропонується можливість замовлення фізичної платіжної картки з доставкою.

Умови випуску й обслуговування карток, доступність окремих продуктів, комісії та ліміти залежать від обраного провайдера і країни користувача.

Розвиток подібних сервісів відображає тенденцію інтеграції криптовалютних активів у традиційну платіжну інфраструктуру. Криптофінансові платформи дедалі частіше поєднують функції цифрового гаманця, платіжної картки, валютного обміну та міжнародних банківських переказів.

Для користувачів основною перевагою такого підходу є можливість здійснювати різні фінансові операції без необхідності відкривати окремі облікові записи в декількох сервісах.

Водночас доступ до карткових і платіжних послуг може передбачати проходження процедури ідентифікації клієнта (KYC) та дотримання вимог фінансового моніторингу.

LemoCard — мультикартковий криптофінансовий сервіс, який об'єднує операції з цифровими активами, платіжні картки та міжнародні перекази в євро. Платформа доступна через вебінтерфейс, Telegram і мобільні застосунки для iOS та Android.

Детальніша інформація про можливості сервісу представлена на офіційному сайті платформи.