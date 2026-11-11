У Києві 25 листопада девелопери та архітектори представлять шість проєктів котеджних комплексів на METRONOM

У Києві 25 листопада відбудеться професійний форум METRONOM, присвячений створенню доданої вартості котеджних комплексів завдяки співпраці девелоперів та архітекторів, повідомила медіагрупа DMNTR («Дім та інтер'єр»), яка виступає організатором заходу.

Форум на тему «Девелопер + архітектор створюють додану вартість у котеджних комплексах» пройде в Освіторія Хаб із 15:00 до 20:00. Учасниками стануть представники девелоперських компаній, архітектурних бюро, інвестори та експерти ринку нерухомості.

Основну увагу буде приділено практичним аспектам створення та реалізації заміських житлових проєктів, впливу архітектурних рішень на комерційну привабливість нерухомості, ефективності інвестицій та взаємодії між замовниками й архітекторами.

Особливістю METRONOM стане формат парних презентацій девелопера та архітектора, які спільно представлятимуть реалізовані або заплановані проєкти, пояснюватимуть особливості їхніх концепцій, архітектурних рішень та економічних моделей.

У програмі передбачено шість таких виступів. Кожна команда матиме 20 хвилин для презентації, після чого протягом 10 хвилин незалежні експерти коментуватимуть представлені рішення.

Зокрема, у першій частині форуму виступлять представники проєкту О.Краса (Concorde Capital, Svitlo Development та «Відважних») спільно з архітектурним бюро МОДУС.

Девелоперська компанія «Креатор-Буд», яку представлятиме її власник Ігор Гуда, презентуватиме свій досвід разом з AIMM Architecture.

Ще одну презентацію проведе девелоперський проєкт Vlasne Misto у співпраці з архітектурними командами LAWA, Kudin та Yod Group.

У другій частині форуму BGV Development представить проєкт Equides Villas спільно з його архітектурною командою.

Засновник EcoBud Павло Сомов та представниця Ecobud Project Марина Круглова розкажуть про спільну роботу над девелоперськими проєктами.

Завершальною парною презентацією стане виступ засновника ODA Development Сергія Одарича та архітектора Ігоря Мартіна, засновника Martins Studio.

Після презентацій відбудеться експертна дискусія, присвячена економіці котеджного девелопменту, інвестиційній привабливості заміських комплексів, ролі архітектури у формуванні ринкової вартості об'єктів та перспективам розвитку відповідного сегмента нерухомості в Україні.

До експертної панелі увійдуть засновник і керуючий партнер ZV Development Сергій Самусєв, співзасновник і керуючий партнер «УкрІнвестКлубу» Дмитро Карпіловський, доктор економічних наук, професор, засновник і голова Advanter Group, голова Kyiv Foresight Foundation Андрій Длігач.

Також участь у дискусії візьмуть засновник і керівник Творчої архітектурної майстерні «А. Пашенько» Андрій Пашенько та CEO Sigma+, голова Комітету з питань девелопменту Конфедерації будівельників України Анна Лаєвська.

Модератором форуму виступить адвокат, громадський діяч, депутат Київської міської ради VII та VIII скликань Владислав Михайленко.

За інформацією організаторів, METRONOM орієнтований насамперед на девелоперів, інвесторів, архітекторів, керівників будівельних компаній, власників земельних ділянок та представників бізнесу, які розглядають можливості інвестування у заміську житлову нерухомість.

Окрім основної ділової програми, передбачені професійний нетворкінг, неформальне спілкування з учасниками та експертами, фуршет, фотосесія і виступ джазових музикантів.

Вартість участі становить від 2,5 тис. до 10 тис. грн залежно від категорії квитка.

Базовий квиток Guest вартістю 2,5 тис. грн передбачає участь у діловій програмі, місце в залі, кава-брейк і доступ до нетворкінгу.

Категорія Business за 5 тис. грн додатково включає пріоритетну розсадку ближче до сцени, участь у фуршеті та фотосесію з учасниками.

Квиток Premium вартістю 7,5 тис. грн передбачає місце в перших рядах, участь у закритому нетворкінгу з девелоперами, архітекторами та експертами після основної програми, а також персональний доступ до спікерів.

Пакет Partner за 10 тис. грн включає всі переваги Premium, можливість короткої презентації компанії, окрему зону на фуршеті та індивідуальне фото зі спікерами й експертами.

Форум METRONOM відбудеться 25 листопада 2026 року з 15:00 до 20:00 у просторі Освіторія Хаб за адресою: Київ, вул. Князів Острозьких, 2.

Реєстрація учасників здійснюється за посиланням: https://forms.gle/hhznkyTRYkCJhVho6.

Додаткову інформацію щодо участі та придбання квитків можна отримати у проєктного менеджера METRONOM за телефонами: 077 777 25 47 та 044 461 91 28.

Організатор METRONOM - медіагрупа DMNTR («Дім та інтер'єр»), яка реалізує інформаційні, виставкові та професійні проєкти у сфері архітектури, дизайну, будівництва й девелопменту.

«Інтерфакс-Україна» - медіапартнер заходу.